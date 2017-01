Comunicado de Títeres desde Abajo

Escribimos estas líneas para contaros que próximamente volveremos a representar nuestra obra más famosa “La Bruja y Don Cristóbal”, la obra de la que todo el mundo tiene una opinión pero que muy pocas personas han tenido la oportunidad de ver.

La hacemos por varios motivos. El primero, y seguramente el más importante, es porque nos apetece hacerla. Es la obra que decidimos crear hace ya más de un año y a la que le pusimos todo nuestro trabajo y cariño durante varios meses. Nos apetece hacerla porque hace un año, cuando la estrenamos, era una obra inacabada a la que le quedaba mucho trabajo por delante y que tuvimos que abandonar durante un tiempo por motivos de sobra conocidos. Ahora hemos encontrado el tiempo para volverla a montar, y hemos estado construyendo nuevos decorados y los títeres y atrezzo que fueron secuestrados por el Estado y que a día de hoy siguen inexplicablemente bajo custodia. Se trata, por tanto, de un reestreno porque hemos introducido algunos cambios pero lo esencial de la obra, lo que nos llevo a la cárcel, se mantiene.

La obra se representará en el “Teatro del Barrio” de Madrid el 5 de febrero, día en que se cumple un año de nuestra detención. Será retransmitida por streamming con lo que podrá ser vista a través de internet a tiempo real. También va a ser proyectada en innumerables espacios dentro y fuera del Estado Español y al finalizar la misma habrá una mesa redonda en la que participarán nuestros abogados, el grupo de raperxs La Insurgencia, también perseguidos por la Audiencia Nacional por expresarse a través de su música, Cesar Strawberry, detenido en una de las operaciones araña y recientemente condenado por unos comentarios en la redes sociales por el Tribunal Supremo a un año de cárcel después de que su caso haya sido archivado en dos ocasiones, el colectivo de “Madres Contra la Represión” y la “Plataforma de Apoyo a Nahuel” que lleva secuestrado por el Estado mas de 400 días en prisión preventiva sin que pese sobre él ninguna acusación concreta.

Volvemos a hacer la obra por lo que cuenta. Vivimos gobernados por un miedo inducido por quienes tienen el poder: políticos, religiones, policías, medios de comunicación, jueces, fiscales, y amos del capital. Nuestra Bruja representa a aquel que se atreve a vivir en libertad y cuestionar el orden impuesto y sufre la represión en manos del Estado y sus leyes.

Lo haremos bien acompañados porque, si algo hemos aprendido en este año es que, por suerte, no estamos solos. No podríamos haber realizado este acto sin la ayuda y el compromiso de los grupos de apoyo que se crearon alrededor de nuestro caso, sin todo el apoyo recibido durante este año de colectivos y organizaciones libertarias, antirrepresivas y culturales y que, una vez más, siguen a nuestro lado apoyándonos en este aniversario a través de la proyección de la obra por medio del streamming. Somos muchas las que no nos resignamos a vivir de esta manera y juntas intentamos superar esos miedos tendiéndonos la mano para establecer vínculos verdaderos de solidaridad y apoyo mutuo. Nosotros entendemos el teatro precisamente de esta manera, como un espacio de encuentro con nuestros iguales, donde establecemos un diálogo y podemos compartir nuestras inquietudes, nuestros anhelos y nuestros sueños.

Y por último, también hemos decidido volver a actuar con “La Bruja y Don Cristóbal” por el propio teatro de títeres de cachiporra y cualquier forma de ficción que han sido puestas en peligro desde nuestra detención. Aún a día de hoy, el juzgado que ha archivado la última causa que pesaba sobre nosotros lo ha hecho de forma provisional. No por considerar que la obra es no delictiva, si no porque entiende que no hay suficientes pruebas que demuestren realmente que es un acto punible.

Os animamos a ver la obra a través del streamming desde vuestras casas o que os acerquéis a alguno de los espacios donde será proyectada.

Si algún espacio quiere sumarse a la proyección puede escribir un correo a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En breve tendréis más información aquí: libertadtitiriteros.org

LA BRUJA Y DON CRÍSTÓBAL + MESA REDONDA ANTIREPRESIVA

TEATRO DEL BARRIO (c/ Zurita, 20 - Madrid), 5 DE FEBRERO, 18 HORAS

Participan: Abogados de los titiriteros, Alfonso y Raul (Títeres desde abajo), Cassandra (@Kira95), La Insurgencia, Madres contra la represión y plataforma Liberta Nahuel (Operación Ice). - César Strawberry no podrá participar por motivos de última hora.

La retransmisión en directo del acto se proyectará en los siguientes lugares del estado español:

A CORUÑA

- CSOA A Insumisa

Avenida Metrosidero (Frente Acuartelamiento Atocha) A Coruña

- CSOA Escárnio e Maldizer

Rúa da Algalia de Arriba Nº 11 Santiago de Compostela



ALICANTE

- CNT Alicante

C/ San Carlos Nº120 Alicante

- CNT Elche

C/ San Roque Nº7 bajo (Barrio Raval) Elche



ALMERÍA

-CNT Adra

C/ Carril de Cuenca Nº3 Adra

- CNT Almería

Calle Javier Sanz Nº13 Almería



ARABA

- CNT Gasteiz

Correría Kalea nº65 Gasteiz



ASTURIES

- CNT Candás

Av. Reina Maria Cristina 24 (junto al parque Les Conserveres) Candás

- Cambalache

C/ Martínez Vigil Nº30 bajo Uvieu



ÁVILA

-CNT y CGT Ávila

Local CGT C/ Nuestra Señora De Sonsoles 69 Ávila

- Centro Social La Candela

C/ Doctor Marañón Nº4 Candeleda



BADAJOZ

- CNT Badajoz

C/ Ronda del Pilar Nº93 Badajoz



BARCELONA

- CNT Barcelona

Plaça del Duc de Medinaceli Nº6 Barcelona

- CSA Can Vies

C/ Jocs Florals Nº42 Barcelona

- La casa de la solidaridad

Carrer de Vistalegre Nº15 Barcelona

- La Cinetika

Rambla Fabra i Puig Nº32 Barcelona

- La virgen despacho cultural

Carrer de la Verge Nº10 Barcelona

- RAI - Recursos d'Animació Intercultural

C/Carders Nº12 principal Barcelona

- Distri la Llima

Riera Sant Domènec (Delante de la biblioteca) Canet de Mar

- CNT Manresa

Plaça Catalunya Nº9, Entresòl 1a i 4a Manresa

- CNT Sabadell

Ptge. Edgardo Ricetti Nº16 (Cerca de la plaça Marcet) Sabadell

- CNT Pineda de Mar

Local Emili Vendrell, C/ Ciutadans Nº16 Tordera



BIZKAIA

- CNT Ezkerraldea

C/Castilla y Leon Nº10 Barakaldo



BURGOS

- CNT Aranda del Duero

Avd. Castilla Nº12, local II Aranda de Duero

- Centro Social Recuperado Gamonal

C/ Pablo Casals Nº3 Burgos

- CNT Miranda del Ebro

CSOA la Eskirla

C/ Vicente Aleixandre Nº8 Miranda de Ebro



CÁDIZ

- CNT Cádiz

Av. Ana de Viya Nº3 Cádiz



CANTABRIA

- Roberto el Pirata (asociación cultural)

Salón de actos de la Casa del Mar (calle Ardiagales, 10) Castro Urdiales

- La Libre

C/ Rampa Sotileza Nº1 Santander



CIUDAD REAL

- SOV Ciudad Real

C/ Lirio Nº8



GRANADA

- Grupo de Apoyo a los Titiriteros de Granada

CSOA La Redonda Cno. de Ronda S/N Granada

- CGT Granada

Ateneo Libertario de Granada C/ Capote S/N Granada

- CNT Guadix

C/ Santa Rosa Nº 1, plata 1, local 2 Guadix



GUADALAJARA

- CNT Guadalajara

C/ La Mina Nº31A Guadalajara



HUELVA

- Mediadores Seguros Cooperación Solidaria



HUESCA

- CNT Huesca

C/ Felipe Coscolla Nº3 BAJOS Huesca



LEÓN

- CNT León

C/ Fruela II Nº9 (Barrio San Mamés) León



LLEIDA

- Ateneu Baula Lleida, Pirates Lleida

C/ Nord Nº4 Lleida



LUGO

- Ateneo Libertario A Engranaxe

Rúa Río Sil Nº52 Lugo



MADRID

- CNT Aranjuez

C/ Postas Nº17 Aranjuez

- CNT Madrid

Plaza Tirso de Molina Nº5 Madrid

- CS La Brecha

C/ Picos de Europa 11i. Vallecas (Madrid)

- STSI Madrid

Local Anarquista Magdalena C/ Dos Hermanas Nº11 Madrid



MALLORCA

- Ateneu llibertari Estel Negre

C/ Joan Alcover Nº54 Palma



MURCIA

- Coordinadora Anti Represión Región de Murcia

Cafeteria Ítaca C/ Mariano Vergara nº6 Murcia



NAFARROA

- CNT Iruña

C/ Eslava Nº 11 bajo Iruña



OURENSE

- CNT Allariz

Rúa Camiño do Castelo 10 Allariz

- CSO Kasa Negra

Rúa Ponferrada Nº26 Ourense



PALENCIA

- Ateneo Libertario "Eduardo de Guzmán". CNT-AIT Palencia

C/ Don Pelayo Nª14, Local 6 Palencia



SALAMANCA

- CNT Salamanca

Av. de Italia Nº24 Salamanca

- CSA Villafría

https://csavillafriasalamanca.tk/direccion-y-contacto/



TARRAGONA

- CNT-AIT Reus

Ateneu Llibertàri C/Anselm Clavé Nº5 Reus

- CNT AIT Tarragona

CSO Cal Pobre C/ Descalces Nº6 Tarragona



VALENCIA

- AnArco Art Llibertari

?????

- Ateneu Llibertari de Llíria

C/ Casaus Nº9 Llíria

- CSOA La Fustería

C/ José Benlliure Nº212 El Cabanyal (Valencia)



VALLADOLID

- CSA La Ortiga

C/ Vizcaya Nº1, Valladolid



ZAMORA

- CNT Zamora

Avda/Cardenal Cisneros Nº64 b Zamora



ZARAGOZA

- Centro Social Librería La Pantera Rossa

C/ San Vicente de Paúl Nº28, local Zaragoza

- CNT Zaragoza

Avenida de Miguel Servet Nº34-36, local. Zaragoza

También se emitirá en otros países, como en Grecia:

Vídeo promocional:

Más información: http://libertadtitiriteros.org/

Fuente: http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/37882