REFLEXIÓN SOBRE VEGETARIANISMO, VEGANISMO Y ANIMALISMO

Estaba pensando oye, ¿existen diferencias entre los vegetarianos, los veganos y los animalistas? ¿Alguien sabe qué defienden los vegetarianos? ¿Y los veganos? Y entonces, ¿Los animalistas que defienden? Bueno, puedes pensar que es sencillo y sí, si buscas por ahí te dice qué defiende el vegetarianismo. Lo primero, señala que el vegetarianismo es también conocido como vegetarismo y segundo, lo que se propone es establecer un régimen alimentario que tiene como principio dejar de consumir cualquier tipo de carne, así como adoptar una actitud y estilo de vida que rechaza formas de utilización de los animales para producir bienes de consumo o para la diversión humana.

Mientras que el veganismo, señala que es aquella práctica consistente en abstenerse de la utilización y consumo de productos y servicios de otras especies animales, pero también es una actitud ante la vida y presupone otro estilo de vida en el cual también se rechaza la condición de mercancía de los animales.

Uff ¿Entonces? yo que creía que las definiciones estaban claras, pero me doy cuenta de que no están tan claras, ¿Y entonces? ¿Qué es el animalismo? Buscando por ahí, se señala lo siguiente: tiene relación con un movimiento abolicionista que promueve la liberación animal, y además es un movimiento global que se opone al uso de animales para la investigación, el alimento, el entretenimiento y el uso de todos los productos de origen animal: cuero, lana, piel, etc. y por último, dice que su objetivo es erradicar el especismo; pero claro, yo leí por ahí, que vete a saber lo que he leído y así lo entendí yo, que el especismo defiende a los animales como seres vivos y que están en contra de su maltrato y que los seres humanos no tenemos superioridad moral para maltratarlos ni matarlos.

Bueno vamos a ver ¿Entonces? No entiendo nada ¿Es todo lo mismo? ¿Es diferente? ¿Qué tienen en común? ¿Qué les diferencia?

Lo que me lleva a mí y a otras personas a pensar oye, que tal vez, estaría bien hablar sobre estos temas, y quién sabe darles respuesta o mejor, plantearnos más preguntas ¿y bien? ¿Tú qué piensas? ¿Quieres que juntos reflexionemos de manera colectiva sobre estos temas? Que me preguntas que… ¿Con quién? ¿Cuándo? Pues ¡en un grupo de reflexión! ¿Que te parece buena idea? ¡Claro que sí! Hablar colectivamente, de manera horizontal sin expertos, de tú a tú, con total libertad de expresión ¡eso es! Pues eso el VIERNES 27 DE ENERO a las 19h en la C/ ALENZA Nº 13 (FUNDACIÓN SALVADOR SEGUÍ).

Alguna referencia:

Documentales

Earthlings (https://youtu.be/kwKr8m5pUP0)

Cowspiracy (https://youtu.be/vi7Gfc29JFk?list=PL2fKpjsoTgY5ZgBlq_1UXw0r5cZ6t_V_l)

Charlas

Gary Yourofsky (https://youtu.be/pUeF-UUkqA4)

Libros

Flexivegetarianos, de Ana Moreno.

