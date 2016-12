En los últimos tiempos visibilizamos un cambio de paradigma represivo por parte del Estado, es decir, cambian las estrategias de control y represión para favorecer el perfeccionamiento del mismo, una represión que es inherente al orden institucional del capitalismo y la democracia representativa tal y como los conocemos y a sus instituciones autoritarias y que más allá de los/as represaliados/as en el golpe, afecta a la sociedad en su conjunto. Se renueva el concepto de terrorismo para deslegitimar cualquier disidencia política que se salga de la norma o de los patrones democráticos. Se apunta ahora a otro sujeto como enemigo/a interno/a, dado que ya no se puede seguir señalando a objetivos obsoletos como cabezas de turco. Presenciamos el nacimiento de una nueva etapa en la que la diana de la represión ya no serán tanto los hechos concretos sino las relaciones o la intencionalidad. Donde lo que se atacará son las ideas que no comulguen con el status quo. Si el estado aprende, se perfecciona, también nosotros/as tenemos la responsabilidad de hacerlo.

