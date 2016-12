En noviembre el candidato de los viejos imperialistas, las corporaciones locales conservadoras americanas, Trump,

ha vencido en las Elecciones a la candidata de los Globalistas, representantes de las corporaciones y finanzas transnacionales, Clinton. No es una amenaza para el sistema pero si un contratiempo en los planes de las corporaciones del planeta, al ver peligrar inversiones. J Petras revela las tensiones internas generadas por el contratiempo y ya habla de Guerra Civil Silenciosa y señala un conflicto interno entre el FBI y la CIA. Guerra no declarada entre neocons y neoliberales.

Sus Medios Masivos monopolizan el espacio informativo - 6 corporaciones el 90% de los medios emericanos -, no fueron suficientes, la contrainformación y el trabajo en red surtió efecto. Los MSM Means Stream Media por medio del 'NY Times' incidían en los lazos entre Trump y Rusia. Propaganda que no ha cesado después de las elecciones y que lleva la marca de la OTAN, la más beneficiada hasta ahora en el conflicto, pero es desmentida y puesta en evidencia, de modo que no deja de perder y perder Followers.

En diciembre Alepo es liberada, a USA no le ha ido bien en el frete este. La maquinaria propagandística de guerra y la stratcom mediática capitaneada por las multinacionales OTAN y CIA es sistemáticamente minada desde todo tipo de publicaciones.

Los Globalistas, los miembros de las élites del entramado Financiero Global, están furiosos, piden que rueden cabezas. Los engranajes se ponen en marcha. Voltairenet.org hace un repaso a los últimos 10 años de la lucha de la OTAN contra la libertad de expresión en occidente. Resultado:

Un hito clave ha sido la publicación del Wasington post, vinculado a la CIA, en que dio a conocer por primera vez una fake-ONG 'Propaganda or Not?', la cual publica una LISTA NEGRA de 200 webs a las que se le acusa de difundir la propaganda prorrusa y fake-news que el gobierno de USA quiere cerrar.

Estas son:

List v0.0.6: Initial Release

_____

Qué es 'Propaganda or Not?'

Voltairenet.org, uno de los medios aludidos ha realizado un artículo de investigación sobre los responsables de dicha lista y sus actividades en los últimos años.

http://www.voltairenet.org/article194331.html

'Propaganda or Not?' no publica los nombres de sus responsables, pero dice reunir en su seno a 4 organizaciones: Polygraph, The Interpreter, el Center for European Policy Analysis y el Digital Forensic Research Lab.

* polygraph.info es un sitio web de la Voice of America [1] [2], la radio y televisión pública de Estados Unidos bajo control de la Broadcasting Board of Governors. Punta de lanza de la propaganda antisoviética y antisocialista tanto en la frontera rusa como en latinoamérica y financiada por la CIA y G Soros (en los países eslavos). Actualmente es un conglomerado de radios, revistas, periódicos y webs que emite 24h de noticias (ruido blanco) junto con Fake-news diseñadas para el público nacional correspondiente.

* The Interpreter (interpretermag.com) es la revista del Institute of Modern Russia, ahora difundida por la Voice of America. Fake-new para el público ruso.

* El Center for European Policy Analysis CEPA es un apéndice de la National Endowment for Democracy (NED) dirigido por Zbigniew Brzezinski y Madeleine Albright. Su misión es tanto analizar la información como publicar contrainformación pro-OTAN y promilitarista.

* Digital Forensic Research Lab es un programa del Atlantic Council. Del primero nada hemos encontrado. Pero el AC fue uno de los medios promotores del TTIP.

Aquí la Denuncia presentada al Inspector General del Departamento de Estado por Voltaire.org, 2 de diciembre de 2016: >>Complaint "Voltaire Network International" vs "Prop or Not?"

La página no da muchos datos, pero tiene una lista de enlaces a 'Proyectos Relacionados'. Si se siguen estos enlaces nos topamos con la inteligencia militar y las oleadas de desinformación que azotan los Mass Media desde hace años y que tantos millones de seguidores les están haciendo perder.

El conflicto acaba de explotarle a facebook, extensión de la NSA, que jura que va a empezar a censurar noticias. El principio de su fin y de parte de las redes sociales.

No nos cabe duda de que la red se acabará judicializando y sacando a los policías de las calles a las oficinas. Esto solo acaba de empezar.

El Capital Apunta y sus perros disparan.