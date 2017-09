Seguimos enfrascadxs, atontadxs, con la cabeza como las avestruces, pero en vez de debajo de la tierra, nosotrxs con la cabeza metida en enfrentamientos estériles, entretenidxs en temas dirigidos por lxs de arriba. Y son esxs, lxs de arriba, quien nos marca la hoja de ruta, nos marcan la agenda, una cosa detrás de otra, para tenernos bien entretenidxs y no molestemos en lo realmente importante.

Ahora toca que si el referéndum de Catalunya. Todos los medios, televisivos, radios, digitales, en papel,…con el monotema, no vaya la gente a despertar por alguna fisura que se nos haya escapado. ¿Qué más da si los porrazos te los da un policía con la bandera de España o la de Cataluña bordada en su uniforme? ¿que mas da si las multas y sanciones que llegan a tu casa tienen arriba el logo del gobierno de España o el de la Generalitat? ¿Qué mas da si quien te desaloja de tu casa y te roba es Carles Puigdemont o Mariano Rajoy? ¿Qué importa si quienes están destruyendo el aire, el mar, las zonas verdes y la naturaleza en general, quienes están haciendo un holocausto, un genocidio contra millones de inocentes a quienes esclavizan, torturan y asesinan en los mataderos, lo hacen con el visto bueno del gobierno de España o con el de Cataluña? ¿Qué mas da vivir en una cárcel llamada Estado, de un color, o de otro color, sufrir el yugo de un Estado o de otro mas pequeño, sufrir la represión y la muerte bajo un acento o bajo otro? ¿en que nos afecta a nosotrxs, a nuestro entorno, y a lxs mas inocentes, …?

Mientras nos tienen entretenidos con este monotema, y perdiendo el tiempo en este tipo de cosas, no nos salimos de lo que ellxs nos marcan, no nos rebelamos, sino todo lo contrario, nos ponemos al servicio de los intereses de unxs u otrxs pero en el fondo iguales, de lxs mismxs poderosxs, solo que hablan con acentos diferentes. Al servicio de lxs poderosxs catalanes, o de lxs poderosxs españoles, de lxs opresorxs de un color, o de otro, pero opresores al fin y al cabo, que ni siquiera se molestan en disimularlo lo mas mínimo. Mientras estamos gastando nuestro tiempo y energía en la lucha de los interés de los de arriba, la lucha que sus medios de comunicación nos marcan, lo realmente importante, el genocidio, la tortura y esclavitud, el holocausto contra los mas inocentes, sigue su curso. La destrucción de nuestro entorno y el de mas allá, de los mares y océanos, del aire, de la vegetación y la naturaleza en general, de la vida, sigue su curso y muy poca gente son las que se oponen con la fuerza y firmeza con la que se enfrascan en otras batallas banales. Porque, ¿existe algo mas grave y urgente que el mayor genocidio de la historia de la humanidad? ¿existe algo mas grave y urgente que la destrucción total y sin retorno de todo cuanto nos rodea? ¿de que nos vale bajo que Estado sufrir, si no hay tierra, si no hay agua, si no hay aire, si no hay vida? Y esta destrucción va a toda prisa, es muy urgente, solo tienes que mirar a tu alrededor, o informarte de los datos y estadísticas objetivas.

Nos siguen entreteniendo, nos siguen marcando la agenda, para que no nos ocupamos, no luchemos por lo realmente importante. Y cuando acabe el monotema del referéndum, ya sacaran otro.

Sea cual sea el Estado, todxs perdemos. Pero es que ni siquiera la suspensión de este nos garantizaria la supervivencia, la igualdad, la libertad, el fin de la opresión y la autoridad, si no luchamos simultaneamente también por todo ello.

¡La tierra grita: No soy de nadie, soy libre!

