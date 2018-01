La cadena de Supermercado Lidl va a dejar de vender huevos de gallinas en jaula. Es decir, va a empezar a vender solo huevos de código 0 y 1. “Libres de jaula”.

¿Quiere decir esto que los huevos que venderán vendrán de gallinas no explotadas? EN ABSOLUTO. Las gallinas siguen siendo igualmente explotadas, encerradas en recintos de cemento donde jamas verán la luz del sol y practicamente no tienen espacio para moverse. Mantienen las 24 horas unas luces muy potentes encendidas, para que las víctimas, las gallinas, no sepan cuando es de día y de noche, jamás descansen, y jamás dejen de “producir” sufriendo como es obvio mucho estrés, problemas nerviosos, ansiedad, explotación extrema, perdida de la salud, y una esclavitud total y absoluta hasta el día de su muerte.

Estos espacio donde tienen encerradas y explotadas a las gallinas “libres de jaulas” son lugares especialmente fríos y tristes, mal olientes, y visto desde fuera, o incluso desde dentro, son muy similares a los peores campos de concentración.

Mientras sigamos viendo a otros seres sintientes no como lo que son, es decir, no como personas con intereses propios, con derecho a la vida, a disfrutar de esta, y a la libertad, y los sigamos viendo como simples recursos a los que explotar, como nuestra propiedad, como “diferentes” a los que podemos explotar, oprimir, esclavizar,…desde una óptica supremacista como es el antropocentrismo y discriminatoria como es el especismo, los animales no humanos seguirán sufriendo el robo de sus derechos mas básicos, su vida, su libertad,…

Da igual de que tamaño sea la jaula. Da igual de que color este pintada. Una jaula sigue siendo una jaula. Sinónimo de explotación, de opresión de unos sobre otros, de aplastar a quienes consideramos diferentes. Nadie debería ser propiedad de nadie. Nadie debería ser el dueño de la vida de otras. Nadie merece ser explotado. Todas tenemos derechos a la vida, a la libertad y a disfrutar de esta. Algo tan sencillo como eso.

Estas políticas de “gallinas sin jaulas” pero igualmente explotadas, no solo no soluciona el problema sino lo agrava. Es decir, tanto el empresario explotador como el consumidor se acomodan en la falsa de creer que ya están haciendo algo, que ya la cosa están mejores, que ahora es legítimo explotarlas o creer que otras vidas son de nuestra propiedad a través de un supuesto buen trato. Al relajarnos en la comodidad que nos dan este tipo de políticas bienestarias, no nos enfrentamos a la realidad, no avanzamos, no luchamos para acabar con la explotación y la liberación animal. Nos sentimos bien con nosotras mismas, nos autoengañamos creyendonos que estamos siendo solidarias, pero lo único que estamos haciendo es agravar la situación, eternizarla, y abandonar la lucha por sus derechos.

Por eso es tan importante no caer en las mentiras y manipulaciones del Régimen capitalista cuyo único objetivo es explotar, explotar y explotar, sacar beneficios y seguir explotando, sin impártale los derechos y las vidas de las inocentes. ¿Que existe quienes le reclaman dejar de ser tan extremadamente cruel? Pues se sacan una política bienestarista de la manga, apoyada por unas supuestas organizaciones animalistas que lo único que pretenden en seguir haciendose famosas, creciendo y engordar sus beneficios económicos y sus egos personales a costa de sentarse con opresores y explotadores, lavarles la imagen, y como he dicho anteriormente, perpetuar la explotación de los animales no humanos. Me pregunto muy seriamente si estas organizaciones seudoanimalistas no solo están subvencionadas por los explotadores, sino además sino directamente una creación de estos, para tener controlado y encausado la lucha por los animales no humanos y nunca supongan una amenaza real a sus intereses, y a la vez, sirva como maquinaria para lavar su imagen, ya que al fin y al cabo es lo único que hacen y quienes únicos ganan con todo esto son los explotadores, y quienes pierden, son los de siempre, los no humanos.

Ante esto, no nos queda otra que seguir luchando de manera clara por los derechos de los animales no humanos, por sus vidas y libertad, contra todo tipo de discriminación y explotación, contra el especismo, el antropocentrismo y cualquier otro tipo de supremacismo. Oponiendonos a quienes quieren perpetuar esta mentalidad de que podemos tratar a otros como nuestra propiedad, como simples recursos, y teniendo una postura firme contra los explotadores y opresores, y también contra sus cómplices, teniendo muy claro que solo hay dos posturas posibles, la de defender sus derechos como seres sintientes y reclamar su libertad, o apoyar a quienes los explotan, se disfracen de lo que se disfracen.

No nos dormimos ni toleramos, ni mucho menos jamás vamos a apoyar la explotación y opresión, independientemente del tamaño de la jaula. Nos ponemos en el lugar de las víctimas, y luchamos, junto a ellas, por su libertad.

https://elrebenke.wordpress.com/2018/01/19/lidl-dejara-de-vender-huevos-de-gallinas-en-jaula-un-buena-noticia/