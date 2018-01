La lucha por la liberación animal y de la Tierra, no se basa únicamente en no comprar productos de origen animal, o no colaborar con nada que lleve directamente esclavitud, o explotación animal, o comprar productos ecológicos, o tirar cada basura en el contenedor adecuado,… No. La lucha por la liberación animal y de la Tierra conlleva el anticonsumismo, es decir, el consumir los menos productos posibles, independientemente de si es de origen animal o no, ecológico o no. Porque todo producto en mayor o menos medida, lleva un transporte, una contaminación, un “envoltorio”,…Y por lo tanto, todo consumismo humano lleva destrucción y muerte. Esta claro que todo Ser Humano deja la huella de la destrucción a su paso. TODXS. Yo ahora mismo estoy utilizando un medio para lanzar este mensaje, que supone un gasto de energía y electricidad, por poner un ejemplo. La cuestión es REDUCIR, EVITAR todo lo que se pueda, ser consciente, no dejarnos llevar, …

La liberación animal y de la Tierra, es decir, la liberación total, si es de verdad, si es en profundidad, debe luchar en la medida de sus posibilidades (y esta medida ya entra en el criterio y en las posibilidades de cada cual pero sin entrar en el tan frecuente autoengaño), contra todo tipo de consumismo y capitalismo, también el verde, también el “vegano”.

A veces, aunque se tenga buenas intenciones y se quiera “colaborar” comprando, consumiendo,…por el camino lo que estamos haciendo es empeorando, perjudicando, participando contra lo que decimos combatir, con la diferencia que lo nuestro esta maquillado y envuelto de color verde.

La liberación total no debe ser un producto más, sino todo lo contrario. Debe ser el antiproducto, el anticonsumismo.

https://elrebenke.wordpress.com/2018/01/08/la-liberacion-animal-y-de-la-tierra-sera-anticonsumista-o-no-sera/