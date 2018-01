La tarde del día 5 de Enero, como todos los años, las calles se llenarán de niñas y niños esperando ver a los Reyes Magos. No voy a entrar en la raíz religiosa de este evento, ni de la exaltación del consumismo del mismo, que podría hacerlo, pero ahora no toca.

Este año me ha llamado la atención por ejemplo, que desde sectores conservadores con sus niveles igual de altos para unas temas como de bajos para otros, haya puesto el grito en el cielo porque en la Cabalgata de Vallecas, en una de las carrozas saldrá una Drag Queen. Me resulta llamativo, a la vez que muy triste que para alguien pueda ser mas preocupante que salga una Drag, igual que sale Bob Esponja, Pepa Pig, o Mickey Mouse, por ejemplo. O la carroza del Cortel Inglés, o… pero no les preocupe la explotación que sufren algunos animales en esas mismas cabalgatas. Animales utilizados como mera mercancía, como objetos, a los que explotar y esclavizar ante la indiferencia y la insensibilidad de quienes no les importa lo mas mínimo los intereses de las mas vulnerables, y las siguen utilizando como algo, como herramientas, y no como lo que son, alguien. Animales, principalmente dromedarios pero también podemos ver caballos, elefantes, patos,…dependiendo de que cabalgata, sometidos al estrés de los gritos de niñas y niños hipernerviosos como es normal, fuertes sonidos como batucadas, música, exceso de luces,… por calles abarrotadas, creando una situación de agobio para cualquier persona que se viera obligada a exponerse a tal situación, pero especialmente lo es para las mas vulnerables, los animales no humanos, que no entienden que esta pasando y a que se debe tanta locura.

Muchas veces, estos animales entran en pánico, o sufren fatigas echándose a correr, posiblemente intentando salir de esa estresante situación a la que le obligan los que se olvidan de sus intereses, y otras muchas, se detienen, ofreciendo resistencia contra algo que no eligieron y que a todas luces se puede apreciar que no desean.

Hay quienes se toman como una gran victoria, un éxito rotundo del que alardear por todos sitios, colgarse la medallita, que de el transporte del lugar de origen de los no humanos hasta este sufrimiento no sea tan extremadamente cruel, sin que nada mas allá cambiado. Parece ser que les gusta llenarse la boca, utilizando a los no humanos para alimentar sus egos personales, y estos sean una herramienta para codearse con políticos y “altas esferas” así como ver su cara y oír su voz en medios de comunicación, quizás buscando algún tipo de subvención, vete tu a saber. Su enorme Ego, y la utilización de los no humanos como recurso para alimentar este ego, les hace dejar en evidencia la falta de empatía con las vulnerables, las que sufren, y las que siguen siendo utilizados como recursos a los que explotar olvidando que son seres sintientes, y por lo tanto con interés propios a tener en cuenta. Menos medallitas y llenarse la boca con “triunfos personalistas” y politiqueos egocentristas, y más ponerse en el lugar de las víctimas. Ellas, se lo agradecerán.

Debemos recordar una vez más que como con cualquier otro ser sintiente, como con cualquier otra persona, no es una cuestión de el trato recibido, sino de dejar de considerarlos como nuestra propiedad, y reconocerlos como lo que son, seres sensibles e intereses propios, con el mismo derecho a la vida, y a disfrutar de esta, de su libertad y la no explotación para intereses ajenos a ellos. Ponernos en su lugar, respetarlos, y reconocer sus derechos.

Hay varios sitios del mundo donde ya han optado por cabalgatas sin esclavos. Cabalgatas sin ver ojos tristes y llorosos en caras asustadas y estresadas. Las niñas y niños, auténticos protagonista de esa tarde, disfrutan igual o más, así como no son adoctrinados en la explotación y falta de sensibilidad contra las mas vulnerables, víctimas de la explotación de unos, y utilización de otros, pero en cualquier caso, olvidándose de ellos y sus intereses, tan valiosos e importantes como los de cualquier otro.

Pongamonos en su lugar. Respetemos la vida de las demás. No son nuestra propiedad. Un mundo mejor, es posible.

https://elrebenke.wordpress.com/2018/01/04/por-una-cabalgata-de-reyes-sin-explotacion/