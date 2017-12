Como si del argumento de una película de Serie B se tratase, familiares que no se soportan, que se critican durante todo el año, que se envidian y se guardan rencores y odios a lo largo de los tiempos, y que se ven muy poco o nada durante el mismo, se gastan un dinero que no tienen, agrandando aun mas sus problemas económicos y malestar diario, para reunirse alrededor de una mesa, con falsas caras sonrientes, intentando ser falsamente “guay” durante unas horas, intoxicándose con alcohol y otras drogas para poder soportar dicha “festividad”, haciendo aun mas ridícula y patética la escena y evadirse de la misma a la que han asistido por obligación social, y compromiso familiar.

Lo peor no acaba ahí. Al rededor de esa mesa, su cena son cadáveres de personas (recordar que los animales no humanos son ALGUIEN y NO ALGO, por lo tanto, personas, con personalidad y demás características de cualquier otra persona), que tras ser torturados cruelmente, son asesinados para servir de cena a este bizarro ritual “Cristiano-Capitalista”. Es la época donde mayor demanda de asesinatos y tortura hay del año, para “celebrar” esta bola de falsedad,hipocresía y sadismo.

Lxs niñxs, fuera de la vista de los padres intoxicados por el consumo de alcohol, drogas, y gran cantidad de azúcar, incapaces de hacerse cargo de ellxs, juegan con pólvora. Explociones que muchas veces acaban en graves accidentes como perdida de dedos (esto lo he visto yo) entre otras cosas, y hacen que sean víctimas de ataques de pánico a otros animales no-humanos que no entienden a que vienen tantas explosiones.

Por lo visto, esta macabra celebración, es una tradición religiosa, donde lo que se celebra es el nacimiento de un SuperHombre no humano, que vendrá a salvar a la humanidad de todos sus males.

Lo dicho; No se la pierdan, La película promete.

https://elrebenke.wordpress.com/2017/12/19/feliz-navidad-sinopsis/