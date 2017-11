Entiendo perfectamente que algunas personas dentro de las diversas corrientes que hay hoy en día el veganismo, hayan optado por posturas misántropas. Entiendo perfectamente que la situación actual del mundo, sin hacer un análisis demasiado profundo de la situación puede llevar a tales conclusiones. No lo veo tan descabellado, tiene su sentido. Incluso comparto algunas de sus ideas. Siempre las he compartido.

Lo que quizás me cueste un poco mas entender, por ejemplo, es como desde posiciones extremadamente misántropas (existen diferentes grados de misantropía, mas o menos profundas, mas o menos argumentadas,…), se pueden seguir a lideres humanos o apoyarlos, decir que ese humano está en lo correcto como sucede dentro de lo que podríamos denominar veganismo misántropo. Quizás es porque desde un análisis simplista y básico, no se han percatado que no se desprecia a la especie humana como tal (eso seria especismo, por otro lado), sino a algunas actitudes, comportamientos o costumbres de algunos humanos, mayoría o no.

Hasta el día de hoy no he conseguido odiar a mi padre, hermanos, madre o compañeras activistas. No deseo que se mueran. No deseo que desaparezcan. No les deseo ningún mal, y mucho menos por pertenecer a una especie que ellas no eligieron pertenecer. Eso sería muy injusto por mi parte. Tan injusto como aquellos que rechazan otras especies diferentes a la humana, precisamente por ser de una especie determinada, igual que defiende la misantropía. Rechazo algunas de las actitudes, costumbres y comportamientos de mis familiares, eso si, con todas mis fuerzas además. Y no les quite el menor grado de responsabilidad en estas actitudes de las que hablamos. Una cosa no quita la otra. Soy antiespecista, por lo tanto, rechazo con todas mis fuerzas las actitudes especistas.

No creo que por ejemplo, el niño que muere de hambre o sed en África merezca morir por el hecho de haber nacido humano, o por el hecho de haber nacido bajo un régimen antropocentrista y especista (especismo como insisto, defiende la misántropia solo que variando la especie). que el no eligió, y del que posiblemente lo adoctrinen casi nada mas nacer. Pero creo que la culpabilidad escapa a ese niño, y mucho menos, por pertenecer a una especie determinada que jamas eligió pertenecer. Ni siquiera eligió nacer. Si tuviera acceso a ideas igualitarias en algún momento de su vida, y así y todo decidiera voluntariamente seguir discriminando, sí seria responsable de su participación en el especismo. Pero responsable por una serie de decisiones adoptadas voluntariamente, no por el hecho de ser Humano.

No es una cuestión de derechos humanos solamente. Es una cuestión de “sintiencia”, de defensa de los seres sintientes, sin discriminación por cuestiones arbitrarias como puede ser la especie, la raza, la condición sexual,…Esa es mi lucha. Creo que no tiene mucho sentido defender la no discriminación a determinadas especies, mientras nosotras discriminamos a otras, en el caso de la misantropía, a la humana. ¿que lógica puede tener eso? Tampoco tiene ningún sentido desde mi punto de vista, luchar contra unas discriminaciones arbitrarias, y defender otras. Por ejemplo ser antiespecista pero no ser anti-racista, antimachista, antiLGTBfobo, o antifascista entre otras. Al fin y al cabo, como defiendo constantemente a lo largo de mi blog, todas tienen una raíz común, y parte de un supremacismo y desprecio al diferente muy similar. Las luchas contra las discriminaciones, contra las explotaciones, contra los autoritarismos y supremacismos, por la libertad y la dignidad, por la emancipación,…tienen su sentido, precisamente por la intersección de luchas.

Si el Ser Humano es malo por naturaleza, no tiene culpa de ser así, esta en sus genes. culpar o responsabilizar a alguien por algo de lo que no es culpable ni responsable, no tiene lógica, es injusto. Y si hay algo que es el antiespecismo es una lucha por lo que consideramos que es justo. Si no es malo por naturaleza, sino por adoctrinamiento o se lo inculcaron, significa que igualmente que llego hasta ese punto, puede cambiar, y por lo tanto, no es culpa de pertenecer a la especie X, sino a una serie de factores e ideas que le han inculcado, a un Sistema, a un Régimen, que sería por responsable, el que habría que combatir.

Si los misántropos quieren eliminar a los humanos se la faz de la Tierra (pero no quieren empezar por ellos mismos, curioso), por el daño que le hacen a otras especies y al Planeta en si, ¿también quieren eliminar a todos los animales de especies carnívoras u omnivoras por la misma razón?

