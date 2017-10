Hace días que recorre el Estado Español dos autobuses con el objetivo de difundir la discriminación. Uno es un autobús transfóbico y otro especista. Obviamente, cualquier discriminación contra las diferentes, desde una óptica supremacista es igual de rechazable, independientemente de que la discriminación difundida sea racista, especista, machista, transfobica,… Todas ellas son discriminaciones arbitrarias sin ninguna base desde posturas supremacistas infundadas en que las victimas y objetivos de estos ataques, no son iguales que el opresor, y estas diferencias hacen a un grupo superior y con derechos que le niegan al otro.

Pero el otro día leí un comentario que decía que no se podía comparar ambas opresiones, ambas discriminaciones, porque según sus propias palabras, “cuando alguien consume productos cárnicos no esta pensando en cuanto odia a los cerdos, que les daría una paliza, que deberían morir todos,…” Y otras cosas por el estilo que es lo que hacia diferente y vertical las discriminaciones y opresiones, dependiendo de quien sea la víctima.

Vayamos por parte. Empecemos por decir que si eres una persona que lucha contra cualquier tipo de discriminación, la supuesta lucha en tu persona, queda totalmente invalidada cuando tu misma practicas lo que dices estar en contra. ¿Tendría validez que una persona dijera estar en contra del machismo pero que a la misma vez sea sumamente racista y haga apología de esta discriminación? ¿Y si dijera luchar contra la LGTBfobia y hiciera apología al machismo? No tiene ningún sentido decir “ustedes discriminan de manera arbitraria” cuando yo hago lo mismo, discrimino de manera arbitraria. No tiene ningún sentido decir “tienen que entender que vuestras opresiones son injustas, debemos avanzar hacia un un mundo de iguales sin oprimidas y opresoras” cuando yo mismo oprimo, apoyo y defiendo un mundo desigual con oprimidas y opresoras. Todas las luchas contra la opresión y la discriminación son igualmente validas e importantes, son diferentes ramas de un mismo árbol, y no tendría ningún sentido defender las ramas de un lado del árbol, pero apoyar y participar en destrozar las ramas del otro lado, hacer que se llenen de enfermedades, que se pudran… el árbol es el mismo, y seguirá enfermo de gravedad, y al final acabaría afectando al árbol entero.

En segundo lugar, empezar a justificar los supuestos argumentos con un “productos cárnicos”, osea, darle a los cadáveres de un grupo de oprimidas en manos de sus opresores la categoría de “productos cárnicos” ya no solo deja entrever el bajo nivel de sensibilidad, y empatia que pueden llegar a tener con las victimas de una opresión cuando no forman parte de ella y los sienten muy diferentes, sino que demuestra muy a las claras lo cómoda que se sienten con sus privilegios, del lado del opresor. Es como si alguien, ante el cadáver de una prostituta o prostituto victima del machismo o la homofobia , por ejemplo, se refiera a el como “producto de prostitución” o “producto de placer sexual”. Los opresores, en su mente psicópata, consideran a sus victimas no como personas, con una vida propia, con capacidad de autogestionarla, con igualdad de derechos e intereses que cualquier otra persona. No las ven como alguien, sino como algo, como meros objetos de su propiedad, sin ningún derecho, que desde su mentalidad psicópata supremacista y antropocentrista se creen con los privilegios de convertir los cadáveres de sus victimas en “productos” de diferentes tipo. No amiga, no son productos, ni cárnicos, ni de satisfacción sexual, ni de ningún otro tipo de productos al servicio de supuestas personas superiores como crees que eres tu, y el grupo al que perteneces. Son cadáveres, victimas de personas cruelmente asesinadas por el echo de ser diferentes. Aunque tu nivel de sensibilidad, empatia y solidaridad con las victimas no te dejen verlo. O simplemente porque no quieres renunciar a tus privilegios como opresora.

Y si, hasta cierto punto puede llegar a ser cierto que los responsables del especismo no estén pensando exactamente en “cuanto odia a los cerdos, que les daría una paliza, que deberían morir todos…”, si que están pensando que el y el grupo al que pertenecen son superiores, con privilegios y derechos que no deben tener las oprimidas, las diferentes a el y a su grupo, hasta tal punto de considerar sus vidas e intereses sin ninguna importancia y que solo existen como su propiedad y para servirles. Es decir, diciendo lo mismo con otras palabras, en este caso piensan que el grupo al que pertenecen, los humanos, son superiores, con unos privilegios y derechos que no deben tener sus víctimas las oprimidas, es decir, las personas no humanas, hasta tal punto de considerar la vida e intereses de las no humanas, en este caso de los cerdos, sin ninguna importancia y que solo existen como su propiedad o para servirles, por ejemplo, en el plato de su mesa. Esto si que lo tienen en la mente los especistas. Si te fijas, no hay tanta diferencia con el desprecio hacia sus victimas que le atribuyes a los transfobos, ¿verdad? Incluso podríamos decir que hasta cierto punto, la mentalidad especista puede llegar a ser mas cruel, psicopata y alejada de cualquier grado de racionalidad o empatia con las diferentes que las propias ideas transfobicas, ¿cierto?

Hasta que no entendamos que debemos luchar contra todas las discriminaciones y opresiones por igual, que todas tienen la misma raíz, que parte de una misma mentalidad injusta y supremacista, que debemos luchar contra toda forma de opresión, y estar siempre del lado de las oprimidas, independientemente de nuestro grado de identificación o cercania con la misma, no sería justo de otra manera, si queremos luchar por un mundo sin discriminación u opresión de ningún tipo, en un mundo mas igualitario en cuanto a derechos, y por una liberación real, osea, total. Hacerlo de otra manera, luchar contra opresiones desde la misma opresión, carece absolutamente de ningún sentido. Renunciemos a nuestros privilegios y seamos justos y sinceros con nosotras mismas, y con nuestras luchas.

https://elrebenke.wordpress.com/2017/10/27/autobuses-transfobicos-y-especistas/