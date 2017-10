Hoy, día 16 de octubre, es el Día Internacional contra McDonald´s. La razón de por que hoy, lo explica un poco aquí. Personalmente nunca he terminado de entender esto de “los Días Internacionales de…”, como si por ejemplo, hoy estas en contra del McDonald´s pero el resto de días no. Y que decir tiene de las fechas inventadas por el capitalismo/cristianismo para potenciar eso, el capitalismo y el consumismo, como puede ser el Día de San Valentín, el Día de la Madre o el Padre,… Y luego están las fechas históricas que algún día significaron algo, una jornada de lucha, pero hoy muy desgraciadamente están alejadas de cualquier reivindicación, y se han convertido en un mero día festivo más, o en un pasacalles sin contenido. Hablo como ya se habrán imaginado de fechas como el Día del Orgullo LGTBI (28 de junio), o el anteriormente llamado Día De La Lucha Obrera, hoy “Fiesta del trabajo” (1 de Mayo), uniendo así dos términos absolutamente incompatibles; fiesta y trabajo. ¿Cuánta gente sabe realmente que se conmemora en fechas como esas?

Afortunadamente quedan fechas internacionales e históricas que siguen reteniendo esa jornada de lucha, reivindicación, protesta, y que es muy importante conservar esa actitud original, sin olvidar, como he dicho anteriormente, el resto de días del año. Como puede ser el Día Internacional del Veganismo (1 de noviembre), o el Día de la Mujer (8 de marzo). Aprovecho para recordar que este año, el Día Internacional del Veganismo se une a una Semana Internacional de Acción Antiespecista, del 30 de octubre al 5 de noviembre, en donde se invita a realizar movilizaciones, boicot, difusión, charlas,… Y en Madrid habrá por tercer año consecutivo, la manifestación antiespecista, en este caso, será el 4 de noviembre (Más información aquí).

Pero volviendo al tema que nos atañe en este momento, me parece cuanto menos curioso que la crítica contra el McDonalds sea principalmente el daño al ecosistema ( la acusan de deforestar miles de hectáreas de la Amazonía anualmente e impedir su regeneración, de desplazar a pueblos indígenas y de destruir especies. Le reprochan también la práctica de una agricultura intensiva basada en el uso de productos químicos), explotación laboral, el abuso infantil, y enfermar a humanos. Reivindicaciones que estoy absolutamente de acuerdo y comparto, como no podía ser de otra manera. Pero lo que no estoy nada de acuerdo es que el tema principal, el más grave y cruel de todos (si, aunque parezca mentira, incurren en otro tema aún mas grave y cruel que los anteriormente expuestos), la crítica hacia la explotación, esclavitud, torturas y genocidio de animales no humanos que realiza esta empresa, no pasa a ser ni siquiera un tema secundario, quedándose en una simple critica superficial a la ganadería que practican, como si hubiera algún tipo de ganadería que no llevara discriminación al diferente, supremacismo humano, convertir a personas (no humanas) en meros objetos de propiedad, explotación, esclavitud, asesinato,… Desgraciadamente nada nuevo bajo el sol.

Por mi parte, quiero aprovechar esta onomástica para recordarles a aquellxs supuestxs vegan que aplauden que una empresa como McDonald´s entre tanto genocidio, muerte, sangre, explotación de todo tipo, destrozo del ecosistema y por lo tanto de millones de personas humanas o no, tengan una hamburguesa vegetal, cuando hasta en sus propias papas fritas hay explotación y muerte animal, es apoyar al McDonald´s. Y apoyar al McDonald´s es apoyar todo esto y mucho más que es a lo que se dedica esta empresa. Por lo tanto, como debería ser obvio, apoyar al McDonalds no puede ser ni nunca sera, una acción vegan, antiespecista, por la liberación animal, ecologista, en defensa del Planeta, solidaria, empatica, ponerse del lado de lxs más oprimidxs,…sino todo lo contrario, por mucha soja que lleve una de sus crueles hamburguesas.

También aprovecho esta fecha para ilustrar con un documental de apenas 20 min absolutamente necesarios sobre el tema. Más Allá De La Hamburguesa. Si aún eres cliente de esta empresa o colaboras o apoyas de una manera u otra cualquier acción o producto viniendo de ella, imprescindible que no dejes de echarles un vistazo.

Por último quiero recordar que como ya saben el problema de fondo no es el McDonald´s. Esta u esta otra hamburguesería. Como si Burguer King o cualquier otra empresa que participe en el mayor genocidio de la historia, esclavitud, explotación y tortura de los mas inocentes, fuera mejor una que otra. El problema no es ese. El problema es el propio especismo, el antropocentismo. Y la solución, la liberación animal y de La Tierra, con un primer paso hacia ella; el hacerte vegan si aun no lo eres, y el activismo en defensa de lxs mas oprimidxs e inocentes.

