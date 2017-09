Anarco- o anarquico, a grandes rasgos, “anarquico” por separarme del anarquismo clásico entre otras razones de diferente índole. Anarco- o anarquico porque estoy en contra de toda autoridad, sometimiento de poder, sumisión, alineación, tratar a otrxs como inferiores, pensar que hay personas o grupos de personas superiores a otras por discriminaciones arbitrarias como su condición sexual, sexo, especie, origen, edad, lengua, apariencia,… o cualquier otra discriminación de cualquier tipo, ser dueñxs de la vida de los demás, considerar a otrxs como nuestra propiedad, todo sistema de dominación, empezando por el propio Estado y sus armas (como las drogas, por ejemplo) y continuando por otras formas de dominación contra el individuo, mas sutiles como puede ser Organizaciones (con O mayúscula), religiones, dogmas y doctrinas incuestionables, burocracias y jerarquías (incluso las autodenominadas revolucionarias…), culto a lxs lideres como portadores de la verdad absoluta, y como ya he dicho anteriormente las propias drogas…

Como manera de enfrentarnos y alejarnos a lo anteriormente expuesto, por anarquico, apoyo valores como la solidaridad y empatia, la dignidad, la igualdad en las diferencias, la autogestión de nuestras propias vidas y su recuperación como seres autónomos, la emancipación y dignidad de toda vida inocente, y en definitiva, la liberación total y la abolición de todos aquellos factores y estructuras que nos impiden alcanzar lo anteriormente expuesto.

El especismo es un sistema de opresión, y por lo tanto de autoridad y poder: ver otras vidas como propiedad, basado en la discriminación y sometimiento de unos animales (no humanos) por otros (humanos) solo por no pertenecer a la especie humana desde una postura de supremacismo (en este caso humano) contra los diferentes que consideran inferiores (no humanos). Este idea supremacista se basa en el antropocentrismo, pero su raiz y desarrollo es igual que cualquier otro supremacismo.

Luego, además se a llegado a construir toda una jerarquía, también basada en el antropocentrismo, ya que dicha jerarquía va descendiendo de escalones en cuanto a especies según se aleja del parecido físico, clasificación humana y el interés de esta, de la humana, con la otra especie. Por ejemplo, empatizamos más con un perro que con cerdo, con un cerdo mas que un pez, con un pez mas que con un insecto,… Desarrollando así una jerarquía de opresiones piramidal.

El antiespecismo seria, el rechazo absoluto y claro de todo el sistema de opresión, discriminación, Poder, ideologías supremacistas, propiedad, … anteriormente mencionado, luchando por la igualdad, empatia, y solidaridad de las victimas del especismo, es decir, las especies no humanas. El veganismo es la puesta en practica del antiespecismo, o al menos debería serlo ya que es muy difícil de entender una practica vegana sin que la base sea el antiespecismo.

Cuando hablamos de Liberación Animal y de La Tierra, no hablamos únicamente de no humanos, sino también de estos, como parte de los animales que somos.

Por lo tanto, la Liberación Animal hace referencia también a liberaciones humanas como puede ser la transfeminista, la Queer, el anticapitalismo, el antifascismo,…entre otras. Pero no quiero caer en el error que sería no nombrar todas estas luchas, por el hecho de que ya están dentro del termino Liberación Animal o incluso en el termino anarquico.

Liberación de la Tierra, porque es el hogar de muchos habitantes con quienes compartimos este Planeta, humanos o no, y no tenemos ningún derechos para erigirnos los dueños del Planeta y hacer y deshacer a nuestro antojo según nuestros intereses y pisoteando el de los demás.

Abolicionismo, porque estoy por la abolición total y absoluta de todo sistema de opresión, sometimiento, discriminación, propiedad, autoridad y poder, como he dicho anteriormente.

Llegados a este punto, se puede ver claramente la relación entre lo anarquico y lo antiespecista, sin tener ya la necesidad de aclararlo aun mas. O como el prefijo anarco, le da un contenido profundo y político al termino veganismo. Y por razones obvias y de sentido común, lo inseparable de lo anarquico de lo antiespecista, de la Liberación Animal, del antifascismo, del antiracismo o xenofobia, antimachismo, LGTB/Queerfobia,… Todas las opresiones y supremacismos, sometimientos de poder, y autoritarismos, estar entrelazados y tienen una raíz común, por lo tanto, el combatirlo, también. Sería absolutamente incoherente lo contrario.

No hay luchas de primeras y otras de segundas, eso esta muy claro. Pero hay mil razones para poner el foco en el anarcoveganismo. Porque los animales no humanos son con diferencia el sector mas discriminado, torturado, explotado, esclavizado, violado, …y victima de la opresión, autoridad, supremacismo y Poder, de la historia. Son ellxs, lxs no-humanos, los que podemos tener el 100% de seguridad que además de víctimas, son inocentes. Sin, insisto, restarle el mas mínimo de importancia al resto de sectores perseguidos y discriminados, al contrario (de ahí lo de anarco- o anarquico y no veganismo o antiespecismo a secas como he explicado anteriormente).

No quiero ser oprimida, pero tampoco opresora. Quiero una liberación sin discriminación de ningún tipo, es decir, una liberación total y absoluta, que nos haga replantearnos todo nuestro sistema de valores, y también nuestros privilegios, sin miedo a ello.

De cualquiera de las maneras, esto solo seria una introducción muy básica y superficial a un conjunto de ideas mucho mas extensa.

POR LA LIBERACIÓN TOTAL.

Fuente: https://elrebenke.wordpress.com/2017/09/27/840/