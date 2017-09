Debería sobrar decir que ser vegan además de una postura ética y moral, es una postura política absolutamente incompatible con ser machista, sexista, LGTBfobo, racista,… y cualquier otra postura fascista. Igualmente, no se puede ser antiespecista y no ser feminista, por ejemplo. La razón es obvia: El especismo es la discriminación arbitraria a personas por pertenecer a otra especie diferente, por no ser igual que tú. Y esto parte desde una óptica supremacista, es decir, el especista se cree “superior” a los que son diferentes a el, a los que no pertenecen a su misma especie. Al creerse superior, el especista cree que la vida de los de otra especie son inferiores, vale menos, por el simple hecho no ser igual que el, por lo tanto, puede utilizarlos a su antojo, incluso cree justificado el explotarlos, esclavizarlos, asesinarlos,…Incluso meterlos en campos de concentración, y practicar un genocidio contra los diferentes, exactamente igual que hicieron los nazis en su día. Exactamente igual que se esta haciendo actualmente contra los no humanos en mataderos y demás. Ya que para el especista, los de especies diferentes a la suya, no los ve como sujetos con una vida propia, como individuos conscientes con el mismo derecho a vivir y a disfrutar de la vida que el, sino los ve como objetos, como recursos que exprimir, como propiedades, como algo, pero no como alguien. Esta discriminación tiene las mismas bases que cualquier otro tipo de discriminación, como puede ser el racismo, el machismo, la LGTBfobia…

Todas ellas son discriminaciones arbitrarias a un grupo de personas por ser diferente a los que discriminan, por no pertenecer a su mismo grupo, considerarlos inferiores, desde una optica obviamente supremacista. Es fascismo puro y duro en su mas clara definición. Por lo tanto, el antiespecista es antifascista.

No tendría ninguna coherencia ser antiespecista y no ser antiracista, antiLGTBfobo, antimachista (feminista). Igualmente no tendría ningún sentido ser antiracista y homofobo, o feminista y racista, … En resumidas, carecería absolutamente de cualquier sentido y lógica ser antiespecista y no ser antifascista. Tampoco tiene sentido, lógicamente, ser antiracista, o decir ser antifascista, pero no ser antiespecista, por ejemplo. Y todas las combinaciones incoherentes y absurdas que se pueden dar al no discriminar a un grupo de personas por ser diferentes a ti, pero a la misma vez si discriminar a otro grupo por las mismas razones supremacistas, ya que las bases y el desarrollo de todas las discriminaciones arbitrarias y supremacistas son las mismas.

Se entiende por tanto, que por pura coherencia y sentido común, ser antiespecista viene ligado a ser antimachista (o feminista), antiLGTBfobo, antiracista,.. y cualquier otro postulado del fascismo. Igualmente, el antifascismo no tendría ningún sentido discriminando a unos desde posturas supremacistas, y apoyando la lucha contra otras discriminaciones igualmente supremacistas.

No se puede ser antifascista o antinazi y apoyar los campos de concentración, el holocausto, la esclavitud,…a los diferentes, como pasa hoy en día con los animales no humanos. Posiblemente sea de las actitudes mas incoherentes que se podría tener hoy en día. Es más, algunas victimas supervivientes del holocausto nazi se han hecho vegan por, según sus propias palabras, no reproducir el mismo sufrimiento que ellos padecieron. Y es que muchos estudios apuntan a que los nazis se inspiraron en lo que sucede con los no humanos para llevar a cabo su holocausto (trasporte de victimas, campos de concentración, campaña para desinsibilizar y verlos como inferiores,…)

La única diferencia entre la discriminación supremacista que llevo a los nazis a hacer el holocausto contra los diferentes, y la discriminación supremacista que lleva hoy en dia a los especista a hacer el holocausto contra los diferentes, es que en el holocausto contra los no humanos hay muchisimas mas victimas, y mucha mas crueldad.

En resumidas, se puede decir claramente que el antiespecismo es una postura etica y moral, y un posicionamiento politico mas dentro del antifascismo, como lo son cualquier otro tipo de discriminación arbitraria desde opticas supremacistas que son la base de las ideas de concebir el mundo y a su habitantes que tiene el fascismo, como puede ser el machismo, la LGTBfobia, el racismo,…

Desconfía de aquella persona que diga ser antiespecista pero tenga actitudes machistas, racistas, LGTBfobas,… fascistas de cualquier índole,…o que directamente se posicione en contra de estos principios (por ejemplo en contra del feminismo o cualquier otra lucha contra la discriminación). Desconfia de aquella personas que intente dividir las luchas, o promulgar que el antiespecismo no es antifascismo, no es política. ¿que hay detrás? ¿Por que te quieres sentir cómodo diciendo que eres antiespecista PERO que el antiespecismo no es antifascismo? Una persona que defiende este tipo de posturas, a todas luces esta absolutamente desligitimado como defensor del veganismo y el antiespecismo por razones obvias, sino que ademas, por sus enormes incoherencias, hace que sea una amenaza contra las victimas de cualquier opresión, incluido las que supuestamente dice defender.

Igualmente desconfía de aquella persona que se denomine antifascista y tenga actitudes o posturas supremacistas o discriminatorias contra los diferentes. Es de sentido común. También sobra decir que no tendría absolutamente ningún sentido identificarte como antiracista, o feminista y apoyar de manera directa o indirecta el especismo. No. Tu discurso seria sesgado, corto, interesado, e incoherente.

SIEMPRE ANTIFASCISTA

SIEMPRE ANTIESPECISTA