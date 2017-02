PRONUNCIAMIENTO SOLIDARIO CON STANDING ROCK

La parte del Planeta que llamamos México, permanecemos en pie de lucha junto a Standing Rock / The part of the Planet we call Mexico stands with Standing Rock

Desde la parte del Planeta que llamamos México alzamos nuestras oraciones y nuestra voz para hacerlas llegar al pueblo Lakota en América del Norte, que está luchando por defender su territorio contra la imposición del oleoducto denominado “Dakota Access Pipeline” (DAPL), proyecto de muerte que pone en riesgo el agua del Río Missouri y los sitios sagrados de este pueblo originario.

Condenamos los reiterados ataques perpetrados por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno estadounidense, en contra de los diversos campamentos que desde abril del 2016 sostienen las y los defensores del agua, quienes han sido acompañados por personas de todo el mundo que han llegado a Dakota del Norte compartir su palabra, e incluso much@s de ell@s, han colocado su bandera en solidaridad con las naciones Sioux.

En estos días, las fuerzas públicas del gobierno de Donald Trump están atacando los campamento Oceti Sakowin y Rosebud, los más cercanos al punto donde pretende ser construido el DAPL, instrumentando una orden de “desalojo” para expulsar al pueblo Lakota de sus tierras ancestrales. Además, mantiene a todos los campamentos rodeados de policía militarizada y el ejército, como lo ha hecho en los últimos cientos de años.

Condenamos y repudiamos las acciones brutales de violencia que ha lanzado el gobierno de Donald Trump contra nuestr@s herman@s Lakota, tal y como lo hemos repudiado aquí, en la parte de mundo que llamamos México, cuando se manifiesta el desprecio y la agresión que han sufrido nuestros pueblos originarios.

Por todos los rincones de las partes de la Tierra que llamamos México y de Estados Unidos, gobiernos y corporaciones amenazan con cruzar y destruir los territorios indígenas con gasoductos, autopistas, mineras, aeropuertos, hidroeléctricas y un sinfín más de proyectos que no son más que la profundización de un nuevo modelo colonial: el extractivismo.

Recientemente tuvimos la visita de Cheryl Angel, mujer Lakota que junto con sus herman@s están luchando en Standing Rock, quien con sus rezos, su espiritualidad y su solidaridad, nos dejó un reflejo del poder de la acción y la valentía del pueblo Lakota, que está manteniendo su resistencia pacífica a partir de la noviolencia. La visita de Cheryl Angel nos dejó un mensaje de la hermandad que se construye entre los pueblos que luchan por un mundo mejor, borrando con ello las fronteras que han sido impuestas por los financieramente poderosos y que están siendo remarcadas por la ambición de quienes pretenden dominar nuestro planeta.

Por ello, ante la política agresiva, cínica, racista y fascista emprendida por el nuevo gobierno de Donald Trump, les decimos a quienes resisten en la parte del Planeta que llamamos Estados Unidos: que no están solas, no están solos, su lucha es nuestra lucha, porque para la defensa del agua, de la tierra y de la vida no hay fronteras ni muros que se impongan.

LISTA DE FIRMANTES (en orden alfabético)

Organizaciones y Movimientos Sociales: Agrupación de Mujeres Rosas Rojas. Asamblea de Coordinación Secciones 10 y 11 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE CDMX). Asamblea General de los Pueblos, Barrios, y Colonias de Pedregales de Coyoacán. Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Ayotzinapa Somos Todxs Jalisco. BOSEZ Bloque de Organizaciones Sociales Emiliano Zapata. Brigada Francisco J. Múgica Velázquez. Brigadas Emiliano Zapata (BEZ-MÉX). Casa de Estudiantes Emiliano Zapata. Casa de Paz, Oakland, California. Centro de Estudios Karl Liebknecht (CEKL). Centro Educativo Cultural y de Organización Social (CECOS). Cenyeliztli para el Desarrollo Social y Familiar A.C. Colectivo de Arte Proyecto 21. Colectivo de Comerciantes en la Vía Pública adherentes a la Sexta. Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México (CG-ABCM). Colectivo Más de 131 - Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Colectivo Nezahualcóyotl Combativo. Colectivo de Telefonistas Zapatistas, adherente a la Sexta. Colectivo de Reflexión en la Acción- Rumbo Proletario.Colectivo UBUNTU. Colectivo Universitario por un Educación Popular. Colectivo Zapatista Neza. Comité 1968 por las Libertades Democráticas. Emilio Reza. Comité en Defensa de Presos Políticos y de Conciencia (CODEPPC). Comunidad Wixárika de Guadalupe Ocotán. Congreso Popular de la Ciudad de México. Congreso Social hacia un nuevo Constituyente. Consejo Comunitario por la Autonomía de Hueyapan. Constituyente Ciudadana Popular. Cooperativa de Turismo Alternativo Tosepan Kali. Cooperativa Maseual Xicaualis. Cooperativa Tosepan Tichanchiuaj. Coordinadora 1º de Diciembre. Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (CPUEDEE). Coordinadora de Colonias de Ecatepec. Coordinadora Nacional de Marxistas (CONAMARX). Coordinadora Nacional Estudiantil de Chiapas a Coahuila. Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC). Coordinadora Nacional Plan de Ayala -Movimiento Nacional (CNPA MN). Coordinadora Socialista Revolucionaria. ChantiOllín. El Frente del Pueblo adherente a la Sexta. Espacio Ciudadano Comité Civil de Diálogo. Espacio Taxqueña, Adherente a la Sexta. Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSUM), Federación de Socialistas y Comunistas de México (FESOCOM). Frente Amplio en Defensa del IPN. Frente Estudiantil por una Educación para Todos. Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25 (FEDEF-25). Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR). Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra de San Francisco Xochicuautla. Frente Indígena y Campesino de México (FICAM). Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (FNAMOP). Frente Popular Francisco Villa Independiente. Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI. Frente Popular Revolucionario. Fogata Kejtsitani "Memoria Viva", Cherán K'eri. Foro de la Izquierda Proletaria (FIP). Grupo de Acción Revolucionaria. Grupo En Defensa de la Naturaleza (EDENAT). Grupo ¡Salir del petróleo!. Juventud Revolucionaria - Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México. Izquierda Democrática Popular (IDP). Laboratorio de Investigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza A.C. Liga Estudiantil Democrática. Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE). Movimiento de Liberación Nacional. Movimiento Socialismo Nuevo. Nueva Central de Trabajadores (NCT-Sector Educativo). Movimiento de Reconstrucción Sindical del Estado de México (MORESI-SMSEM). Movimiento Magisterial y Popular de la Laguna –CNTE. Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" Ayotzinapa, OraWorldMandala, Programa de Extensión en México de la GujaratVidyapith (Universidad fundada por Mahatma Gandhi en 1920). Organización Nacional del Poder Popular. Partido Revolucionario del Pueblo (ONPP. P.R.P). Partido Comunista de México (Marxista-Leninista). Partido Revolucionario del Pueblo (Gregorio Miranda y José Santos). Plantón por los 43 Detenidos-Desaparecidos y todos los presos y procesados políticos del país. Plataforma Multicultural en Defensa de los Derechos Humanos, Ciudad de México. Radio Zapote. Redir-MNL. Resistencia México. Revolución Internacional / World Revolution. Ruptura Colectiva (RC). Seminario Mundos Rurales: Tierra, Territorios y Territorialidades. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (STUACh). Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske. Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Tosepantomin. Standing Juntos Collective. UJM pro Derechos Humanos. Unión de Juristas de México. Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP). Vecinos de los Pedregales en Resistencia (V.P.R.). Agenda Guelatao. Yeknemilis A.C. Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla, por la defensa de la vida y nuestro territorio. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Promoción y Desarrollo Social A.C. Colectivo Tajtolmej Taltipak A.C. Colectiva Rexiste.

Personas: Abraham Vega Lara. Adela García Vázquez. Adelaida Arrieta Heredia. Adelaida Guerra Pérez. Adrián Arrieta Salazar. Adriana de la Peza VIgnau. Adriana Gómez Felipe (Activista). Al-Dabi Olvera. Alejandra García Bonilla. Aldegundo González Alvarez. Alonso Aco Cortés. Aldo Ibarra Ladrón de Guevara (Activista). Alba Diego de la Calleja. Alma Guadalupe Melgarito Rocha. Alma Delfina Luna Lucas. Alvaro Aguilar Ayón. Angel Adán Sáenz Martínez. Ariel Guzik. Argelia Guerrero. Argelia Rentería. Arturo Guerrero. Beatriz Rivera Hernández. Carlos Brito. Celso Alvarado. Claudia Olvera Ramírez. Cristina Rebeca Bautista Peña (Activista). Eduwiges Baez Bello. Elizabeth Ángel Palmillas (tesista de la Maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos). Fabian Matias Bautista. Federico Gómez. Federico Matias Bautista. Federico Zuvire. Floriberto Morales García. Francisco García Salazar. Francisco Estrada Correa, Francisco Huachina Esteban. Francisco Barrón Trejo. Gabriela González Márquez. Gabriela Hernández Arreola (Activista). Gabriela Muñoz Correa (Activista). Germán Hurtado Aldana. Guadalupe García Pérez. Gustavo Víquez (adherente a la Sexta). Isabel Mora Jiménez. Jaime Cortés Pérez. Janeth Ramírez Vargas (Psicóloga y defensora de derechos humanos). José Agustín Serrano Rubio. José Antonio Salas Cerritos. José Antonio Zamora. José Bárbara Julián Ventura. José Francisco Amador Esteban. José Osollo González. José Torres Garduño. Jorge Alejandro Rodríguez Ramos. Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Juan Manuel Carapia Aguilar (Activista). Juan Manuel Orozco Moreno (Horizontes Creativos). Julio C. Colín. Lena García Feijoo (Activista). Leonardo Durán Olguín. Leonardo Gómez Gaona. Lilia Abarca Laredo. Lourdes Mejía (madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía). Lucero Mendizábal (adherente a la Sexta). Lucia Bautista Vázquez. Luna Marán. Marco Antonio Gutiérrez Martínez (Activista). María Guadalupe Viveros Sabino. María Luisa Albores González. Martín Jiménez Juárez. Marylu Vargas Cruz. Matilde Reyes Esteban. Mayra Irasema Terrones Medina. Miriam Bautista Gutiérrez. Octavio Zamora García. Ofelia Bautista Guzmán. Ofelio Julián Hernández. Orlando Cristina Pérez. Ortencia Salgado Téllez. Oscar Manuel Flores Ramírez. Pablo Reyna Esteves. Pancho Ramos Stierle. Pastora Luna Ordoñez. Patricia Benítez. Patricia Méndez Obregón. Paulina Domínguez, adherente a la Sexta. Paulina Garrrido Bonilla. Renato Landero Mayolo. Reyna Rodríguez Álvarez. Rocio Efigenio Baez. Rocío Sánchez Prado (Activista). Rodrigo Salvador Jorge. Román Borrego Acosta (Activista). Rosa Nayeli Martínez Bonilla. Ruben Chico Cruz. Rufina Pérez Rigo. Sayil Cano Espinoza (Activista). Silvia Rosas Chávez. Sonia Deotto. Tere Gómez F (Colaboradora de OraWorldMandala). Tryno Maldonado (Escritor). Uriel Limón Hernández. Valeria Hamel. Vanessa Caldera. Venancio López Juárez. Verónica Melgarejo Mariano. Víctor Ramos Plascencia. Zenaida Juárez Zorrila.

Publicado el 24 de Febrero de 2017 en:



http://rupturacolectiva.com/pronunciamiento-de-solidaridad-con-standing-rock-desde-mexico/