El estudio EXPPERT 8 de Générations Futures utiliza los informes gubernamentales sobre la calidad del agua en Francia para analizar la extensión en que los pesticidas con capacidad de disrupción endocrina y sus subproductos pueden encontrarse en el agua de los grifos franceses. Hace años entró en vigor una ley europea que prohíbe los pesticidas perturbadores del sistema endocrino, pero aun no se ha aplicado porque la Comisión Europea ha demorado la propuesta de los criterios científicos necesarios para identificar los EDCs. Ahora se espera que los estados miembros de la UE tomen una decisión final sobre una propuesta de la Comisión esta primavera.

París, Bruselas, 13 de enero de 2017 -

El informe publicado hoy sobre los EDCs en el agua en Francia es la octava parte del estudio EXPPERT.

En julio de 2016, el Ministerio Francés de Salud y Asuntos Sociales publicó su informe “Evaluación de la calidad del agua de grifo respecto a pesticidas 2014” (Bilan de la qualité de l’eau au robinet du consommateur vis-à-vis des pesticides). En 2014, el Ministerio de Ecología publicó su estudio “Los pesticidas más frecuentemente cuantificados en aguas superficiales y subterráneas en 2013“ (Pesticides les plus quantifiés dans les eaux d'eau et les eaux souterraines en 2013).



Si bien estos informes nos informan de la presencia de pesticidas en el agua, en realidad no proporcionan las propiedades toxicológicas de las moléculas identificadas, y especialmente para aquellos contaminantes que podrían ser EDCs.

El trabajo de Générations Futures

Générations Futures llevó a cabo un análisis que nunca antes se había realizado. El objetivo era saber si alguno de los residuos de pesticidas o sus subproductos, cubiertos en las investigaciones citadas anteriormente, eran potencialmente EDCs.

Nuestro análisis identificó moléculas potencialmente perturbadoras para el sistema endocrino.



Se obtuvieron los siguientes resultados, detallados en el informe EXPPERT 8. Desafortunadamente, demuestran que:

73,3% - es decir, 11 de los 15 pesticidas más frecuentemente cuantificados (o sus subproductos de degradación) en aguas superficiales en la Francia metropolitana en 2013 son sospechosos de ser EDCs.

53,3%, es decir, 8 de las 15 moléculas clasificadas como los pesticidas cuantificados más frecuentemente (o sus subproductos de degradación) en aguas subterráneas en la Francia metropolitana en 2013, se sospecha que son EDCs.

Agua del grifo: 50% - es decir, 18 de los 36 plaguicidas (o sus subproductos de degradación), razón por la cual el agua fue clasificada como no conforme a las normas en 2014 (ya sea como NC1 - sin restricción o NC2 - con restricción) para más de una unidad de distribución de agua potable, se sospecha que son EDCs.

¿Por qué este informe?

Como recordatorio, el miércoles 21 de diciembre de 2016 (tras un retraso de tres años), la Comisión Europea intentó que se votaran sus nuevas propuestas sobre los criterios de EDCs. Esto proporcionaría la base para que los EDCs fueran excluidos del mercado bajo la legislación de pesticidas y biocidas. En noviembre, Générations Futures había condenado las propuestas de la Comisión como inaceptables porque requerían un nivel de evidencia casi imposible de alcanzar. La propuesta también preveía una excepción en caso de "riesgo insignificante" para los seres humanos. La Comisión incluso añadió un nuevo regalo a la industria en su propuesta de 21 de diciembre introduciendo -en el último momento y por primera vez- la posibilidad escandalosa de una excepción a la prohibición de los EDCs. Pero los acontecimientos no ocurrieron exactamente como la Comisión hubiera deseado. Muchos Estados miembros (entre ellos Francia y Suecia) se opusieron a la propuesta. La Comisión se encontró que tenía ni siquiera un 40% de apoyo. La votación se aplazó, por tanto, hasta la primavera.

"Al presentar un informe tras otro, nuestra asociación continúa alertando sobre la exposición de las poblaciones, especialmente las más vulnerables, a los EDCs. Este nuevo informe demuestra una vez más la urgencia de tomar medidas y la necesidad de eliminar los pesticidas perturbadores endocrinos del mercado", dice François Veillerette, Director de Générations Futures.

"La UE tiene una oportunidad única de demostrar que realmente se preocupa por la salud de sus conciudadanos al proponer criterios genuinamente protectores para definir las sustancias químicas que alteran el sistema endocrino, lo que no es la naturaleza de su propuesta actual. Solicitamos a todos los gobiernos nacionales a exigir a la Comisión Europea una propuesta seria con un nivel de evidencia razonable y sin excepciones que excluiyan a pesticidas sospechosos de ser perturbadores endocrinos", concluyó.

Notas:

Este comunicado de prensa está adaptado de la versión original francesa "Enquête EXPPERT 8: Des pesticides perturbateurs endocriniens dans l'eau, 8ème volet des enquêtes EXPPERT (Exposition aux Pesticides PERTurbateurs endocriniens), disponible en www.generations-futures.fr

El informe completo está disponible aquí

La nota de prensa de Générations Futures sobre la votación del 21 de diciembre de 2016 está disponible aquí, en francés.

El comunicado de prensa de HEAL sobre la votación del 21 de diciembre está disponible aquí, en inglés

Otros materiales de la serie de encuestas EXPPERT disponibles en inglés

EXPPERT 1: ¿A qué insecticidas perturbadores del sistema endocrino estan expuestos los niños todos los días? Comunicado de prensa, Bruselas, 25 de marzo de 2013

EXPPERT 2: Disruptores endocrinos y pesticidas prohibidos en fresas. Comunicado de prensa, 25 de marzo de 2013

EXPPERT 3: ¿Cómo están expuestos los niños a las sustancias químicas perturbadoras del sistema endocrino? Comunicado de prensa, 9 de julio de 2014

EXPPERT 4: Diecinueve plaguicidas perturbadores endocrinos encontrados en muestras de cabello de mujer. Comunicado de prensa, 12 de marzo de 2015

EXPPERT 5: Los plaguicidas que están prohibidos o se sospecha que son EDC se encuentran en la ensalada. Comunicado de prensa, 22 de septiembre de 2015

EXPPERT 6: Las viviendas cercanas a la fumigación de pesticidas muestran exposición durante todo el año. Comunicado de prensa, 1 de marzo de 2016

EXPPERT 7: Exposición a pesticidas que alteran el sistema endocrino. ¿Cuáles son las exposiciones en la vida diaria? Comunicado de prensa, 11 de octubre de 2016

Traduccion del articulo Endocrine disrupting pesticides in tap and surface water publicado por Health and Environment Alliance (HEAL) el 13 de enero de 2017