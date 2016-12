El largo proceso para establecer los criterios de la UE para identificar sustancias químicas con capacidad de disrupción endocrina (EDC) sigue estancándose, con nuevos textos propuestos por la Comisión Europea. Estos textos, que llegan unas pocas semanas despues que los últimos textos, no tienen en cuenta nuestras preocupaciones respecto al nivel de evidencia necesario, e introduce una brecha completamente nueva que tiene como objetivo permitir el uso continuado de EDC como biocidas y pesticidas, incluso si pueden causar daño a la vida silvestre. Los textos serán debatidos por expertos gubernamentales de los Estados Miembros de la UE el 21 de diciembre.

Los textos de la Comisión están disponibles aquí .

Los tres aspectos a destacar en los actuales borradores son los siguientes:

1) Los nuevos textos siguen exigiendo un nivel de evidencia demasiado alto para que un producto químico puede ser identificado como un EDC, consulte nuestro último blog para más detalles.

2) Parece que la Comisión sigue proponiendo una deficiencia inaceptable que permite continuar con el uso de pesticidas con propiedades de disrupción endocrina, cambiando la excepción en la regulación de productos fitosanitarios de "exposición insignificante" a "riesgo insignificante" (ver nuestro último blog para más información sobre esto). Esperamos que continúen con este enfoque a pesar de un reciente artículo publicado en Le Monde, que alegó que la Comisión había manipulado el dictamen de la EFSA que utilizan como justificación para este cambio regulatorio. Además, recientemente ha salido a la luz que la Comisión también ha argumentado que este cambio reduciría los problemas relacionados con el comercio con EEUU y Canadá .

3) Por sorpresa, a última hora la Comisión ha introducido una nueva exención sustancial que socava la protección de la vida silvestre. Proponen que las sustancias que actúan "mediante la regulación de la muda y/o el crecimiento de organismos nocivos a través de su sistema endocrino" no deben ser considerados como EDC para otros organismos “no objetivo”. Esta exención significa que otros organismos pueden ser dañados, tales como invertebrados benignos (por ejemplo, insectos) que tienen hormonas de muda, especialmente si estos pesticidas no se degradan rápidamente en el medio ambiente. También es muy posible que, como las hormonas se han conservado en la evolución, estos productos químicos puedan tener efectos perturbadores hormonales en otras especies, como la fauna de vertebrados como ranas, peces o aves. Además, se supone que los criterios de EDC se apliquen a todas esas sustancias, independientemente de las medidas subsiguientes de manejo del riesgo; Esto es particularmente importante dado que los criterios de EDC tendrán implicaciones para otros usos bajo otras leyes de la UE.

Ninja Reineke, Asesora Principal de CHEM Trust, dijo:

"Esta nueva exención abre la puerta a la exposición generalizada de la vida silvestre a sustancias que son potencialmente dañinas para muchas especies. La Comisión Europea debería centrarse en la protección de los entornos naturales y de los ciudadanos de Europa, no en proteger el uso de productos químicos nocivos y apaciguar a los lobbies relacionados con el comercio de otros países"

Una vez que los expertos de los gobiernos de la UE hayan aprobado las propuestas, serán examinadas por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, que pueden vetar la propuesta de la Comisión. Si están de acuerdo, estos criterios se aplicarán de inmediato en la regulación de plaguicidas y biocidas, aunque ambas leyes tienen exenciones que permiten continuar el uso de determinados productos químicos en circunstancias especiales.

Traduccion del articulo A bad Xmas present: new EDC criteria proposed by European Commission should be rejected publicado por CHEM Trust el 14 de diciembre de 2016