Desde la red de apoyo a lxs detenidxs en las operaciones Pandora y Piñata volvemos con el objetivo, añadido al del apoyo concreto a familiares y detenidxs en estas operaciones, de generar una crítica anticarcelaria en el entorno local, y de recordar, que las cárceles existen, que son cementerios de personas vivas, que a duras penas sobreviven, entre un clima de tortura edulcorado por la industria mediática, que su cultura punitiva se extiende a toda la sociedad, y que si esta tiene algún objetivo, no es la de la reinserción, ni mucho menos está relacionado con valores vinculados a la dignidad y la libertad.

Si el año pasado organizamos unas jornadas anticarcelarias al lado de las gentes del CSA la libre y de las gentes del colectivo Cambalache en Asturies, en este año 2018, nos volvemos a juntar para generar una continuidad. Una vez más, combinamos actividades que van desde lo más vivencial hasta lo más académico, pasando por la militancia y el activismo. Distintas voces que argumentan el por qué la necesidad de posicionarse en contra de un sistema carcelario que engrasa la obediencia a través de una pedagogía punitiva y penal.

Tenemos que celebrar, como no puede ser de otro modo, que las operaciones Pandora y Piñata han quedado finalmente archivadas, y que lxs compañerxs represalidadxs, así como sus amigxs, compañerxs y/o familiares, pueden respirar un poco más agusto ahora. Pero no podemos dejar de ignorar por ello, que la operación Ice no ha sido archivada, donde compañerxs del colectivo Straid Edge Madrid siguen con acusaciones abiertas y pendientes de juicio. Tampoco a Lisa, compañera anarquista acusada de atracar bancos, que está sufriendo condena en Alemania. También mostrar nuestro apoyo a Rodri y sus allegadxs en estos momentos tan dificiles.

Por último, queremos visibilizar los intentos de coordinación actuales entre personas presas en el estado español, las huelgas de hambre, los escritos, las reflexiones y los balances de la gente que vive y resiste al otro lado de los muros de las prisiones y que intentan tejer redes dentro y fuera en una época donde el sistema penitenciario afirma la "dispersión", no sólo entre familiares y encarceladas, sino también entre las propias personas presas y su vida cotidiana. Qué mejor para todo esto, que difundir el boletín de difusión, debate y lucha social Tokata http://tokata.info/

A su vez tambien queremos difundir el contenido de las jornadas anticarcelarias que van a llevarse a cabo en Oviedo, pues no van a ser idénticas en programación a las de Santander. Como punto de finalización de las jornadas, llevaremos a cabo una marcha a la cárcel de Villabona en Asturies el domingo 4 de marzo a la 13:00 h, saliendo del apeadero de Tabladiello.

Podeis apoyar las jornadas, además de acudiendo, difundiendolas y estaremos muy agradecidxs.

El resto de la programación la podeis aquí:

JORNADAS ANTICARCELARIAS SANTANDER 2018

Charla/debate; "Alejamiento penitenciario en el estado español". A cargo de Pote del colectivo Salhaketa

Miércoles 28 de febrero 20:00h

CSA LA LIBRE c/rampa de sotileza nº 1 Santander

ALEJAMIENTO PENITENCIARIO EN EL ESTADO ESPAÑOL

Pese a la versión oficial que defiende la prisión como un "espacio de reinserción social" y la visión socialmente extendida de "lugar inútil que no castiga todo lo que debiera", las cárceles en el Estado español son una eficaz pieza del aparato represivo que cumple con su función social como refuerzo del actual modelo socioeconómico y espacio de castigo de las distintas disidencias (políticas, económicas, culturales...). Desde esta perspectiva, la cárcel es ante todo un lugar dañino que agrede la dignidad de las personas presas de muy diversas maneras: la muerte, la tortura, el aislamiento, la enfermedad y el alejamiento de familiares, allegados y comunidades son las formas más graves de daño que pueden producir.

Centrándonos en el alejamiento y la dispersión, entender el dolor que causa en las personas presas como en sus familiares y personas allegadas es algo importante para comprender mejor los mecanismos de daño y maltrato que implica el actual modelo penitenciario. Porque el alejamiento es una realidad mayor de lo que nos pensamos y supone mucho más daño del que podría parecer en un principio. Desde una perspectiva abolicionista, SalHaketa Bizkaia lleva años denunciando esta realidad y luchando, desde la solidaridad activa, por reivindicar la dignidad de las personas presas. Entendemos que la denuncia de esta realidad es una obligación ética que nos concierne a todas y es por ello por lo que la realizamos desde un pensamiento crítico y solidario, denunciando también todo el sistema penal-punitivo que refuerza las numerosas injusticias existentes en nuestra sociedad. Compartir nuestra experiencia de lucha y nuestro conocimiento sobre la realidad penitenciaria desde la horizontalidad, buscando el apoyo mutuo hacia todas las personas privadas de libertad dentro y fuera de las prisiones es el objetivo con el que os invitamos a participar de esta charla en la que hacer una valoración global desde la que comenzar a adentrarnos en una realidad muchas veces desconocida, como lo es el alejamiento de las personas presas.

Con Pote de Salhaketa (Asociación de apoyo a personas presas)

http://www.salhaketa.org/

Charla/debate; "Dolores, penas y patriarcado". A cargo de Paz Francés Lecumberri

Viernes 2 de Marzo 20:00h

CSA LA LIBRE c/rampa de sotileza nº1 Santander

DOLORES, PENAS Y PATRIARCADO

A partir de la obra de Vincenzo Guagliardo, De los dolores y de las penas, se expondrán los distintos abolicionismo de la prisión y del sistema penal que se han sostenido históricamente hasta hoy, para avanzar en la apuesta abolicionista que trae el autor y que se puede nombrar como la del "abolicionismo de la cultura del castigo". Con ello, y desde la mirada feminista, se pondrán en juego los rasgos comunes entre el poder punitivo y el poder patriarcal y la relación entre el abolicionismo y los distintos feminismos.

A cargo de Paz Francés Lecumberri

https://www.diagonalperiodico.net/tags-autores/paz-frances-lecumberri

Presentación del documental ; "COPEL; Una historia de rebeldía y dignidad". A cargo de algunos de sus protagonistas

Sábado 3 de Marzo 19:00h

Ateneo libertario Vista Alegre c/Vista Alegre nº 11 bajo

"COPEL; UNA HISTORIA DE REBELDÍA Y DIGNIDAD"

A la muerte de Franco, la democratización del régimen dictatorial no es otorgada graciosamente desde arriba, sino forzada desde abajo por multitud de movimientos reivindicativos que, empezando por las huelgas salvajes organizadas por asambleas, conciben la democracia a su manera.

La amnistía, por ejemplo, no se consigue sino después de varios ciclos de movilizaciones callejeras, en enfrentamiento permanente con los antidisturbios y a costa de buen número de muertos.

De la movilización espontánea y autoorganizada de los presos sociales reivindicando la amnistía también para nosotros, surge la Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL), organización horizontal y asamblearia por la que tomamos la palabra quienes nunca la habíamos tenido, consiguiendo poner en un brete al Estado durante más de dos años y sacando a la luz la injusticia e inhumanidad fundamental de la máquina social punitiva.

Esta es su historia, contada a muchas voces por algunas personas que la vivimos, en diálogo con otras que se interesan por ella aquí y ahora. El relato surge de un debate y una reflexión estratégica, útiles para quienes se plantean en el presente la lucha contra la cárcel.

Proyecto documental impulsado por algunos ex presos sociales pertenecientes a la COPEL, con el fin de llevar a la luz una verdad, de dar voz a todos aquellos que vieron la suya aniquilada.

El relato de una historia colectiva en la que confluyen las experiencias personales de quienes vivieron desde dentro lo que fuera aún permanece silenciado.

Tendremos la suerte de estar de nuevo con un compañero que vivió esta historia en primera persona.

Con Manolo, compañero de la COPEL

https://www.briega.org/es/entrevistas/aprendimos-disfrutamos-apoyo-mutuo-entre-presos-entrevista-a-manolo-martinez-ex-preso

Domingo 4 a las 13h. Marcha a la cárcel de Villabona. Con salida del apeadero de Tabladiello.

JORNADAS ANTICARCELARIAS OVIEDO 2018

Jueves 1 de marzo a las 19.30h. Las cárceles en el Estado español: un espacio de tortura. Con SalHaketa. local cambalache, Martínez Vigil, 30 bajo, Oviedo

Pese a la versión oficial que defiende la prisión como un "espacio de reinserción social" y la visión socialmente extendida de "lugar inútil que no castiga todo lo que debiera", las cárceles en el Estado español son una eficaz pieza del aparato represivo que cumple con su función social como refuerzo del actual modelo socioeconómico y espacio de castigo de las distintas disidencias (políticas, económicas, culturales...). Desde esta perspectiva, la cárcel es ante todo un lugar dañino que agrede la dignidad de las personas presas de muy diversas maneras: la muerte, la tortura, el aislamiento, la enfermedad y el alejamiento de familiares, allegados y comunidades son las formas más graves de daño que pueden producir.

Desde una perspectiva abolicionista, SalHaketa Bizkaia lleva años denunciando esta realidad y luchando, desde la solidaridad activa, por reivindicar la dignidad de las personas presas. Entendemos que la denuncia de esta realidad es una obligación ética que nos concierne a todas y es por ello por lo que queremos llevar este debate a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer mejor esta realidad y luchar contra ella.

Viernes 2 de marzo a las 20h. Documental: COPEL: Una Historia de Rebeldía y Dignidad. Con Manolo, compañero de la COPEL. local cambalache, Martínez Vigil, 30 bajo, Oviedo

El 1 de agosto de 1976, los medios empezaron a informar sobre el estallido de un motín en la cárcel de Carabanchel. Los actos de protesta en el centro penitenciario "parecen estar encaminados a mostrar su desaprobación por la amnistía decidida el viernes por el Rey, fundamentalmente prevista para delitos de tipo político y de opinión", se leía en El País. En la azotea de la prisión se había colocado una pancarta en la que se leía «Libertad»". Acababa de nacer la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), la organización de los presos sociales que se consideraban igual de víctimas del régimen franquista que los presos políticos de Franco. Reivindicaban la amnistía para todos. "Presos a la calle", era su lema. Sin distinciones.

A través de numerosas entrevistas a sus protagonistas (presos, abogadas, trabajadoras sociales, funcionarios de prisiones e incluso el redactor de la Ley General Penitenciaria), el documental COPEL: Una Historia de Rebeldía y Dignidad reconstruye este hito y toda la lucha de esta coordinadora desde su gestación, hasta su despiadada aniquilación a principios de los 80.

Sábado 3 de marzo a las 17h. Seminario: Dolores, penas y patriarcado. Acerca de la necesidad de abolir la prisión y más allá. Con Paz Francés Lecumberri. local cambalache, Martínez Vigil, 30 bajo, Oviedo

A partir de la obra de Vincenzo Guagliardo, De los dolores y de las penas, se expondrán los distintos abolicionismos de la prisión y del sistema penal que se han sostenido históricamente hasta hoy, para avanzar en la apuesta abolicionista que trae el autor y que se puede nombrar como la del "abolicionismo de la cultura del castigo". Con ello, y desde la mirada feminista, se pondrán en juego los rasgos comunes entre el poder punitivo y el poder patriarcal y la relación entre el abolicionismo y los distintos feminismos.

Y a las 20h. Neuromancia carcelaria. Viaje a la distopía terapéutica penitenciaria. local cambalache, Martínez Vigil, 30 bajo, Oviedo

Conversación entre Dario Malventi (autor de una investigación militante sobre la UTE de Villabona) y William Flore Flore (refractario a la cárcel y viajero del tiempo).

Cuesta acceder a la matriz de la cárcel terapéutica, pero es posible. La neuromancia que os proponemos emplea un ejercicio narrativo en el que la memoria, uno de los epicentro del ataque de todo régimen penitenciario, es el campo de batalla. Quien vive recluso transita en diferentes espacios modulares: os proponemos recorrer algunos de estos espacios y atravesar la distopia carcelaria producida por la implementación de regímenes terapéuticos en las cárceles de España, en los que el Estado promete esperanza a cambio de adhesión y sumisión.

Domingo 4 a las 13h. Marcha a la cárcel de Villabona. Con salida del apeadero de Tabladiello.