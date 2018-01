Comunicado de la familia y amigos de Rodrigo Lanza (10/01/2018)

Este lunes 8 de enero prestaron declaración los primeros testigos llamados por la jueza de instrucción. Hasta el momento las declaraciones que existían no se habían hecho en juzgados sino en comisarías, frente a la policía.

Testificaron cinco personas que estuvieron esa madrugada en el fondo del bar, en una mesa aparte, y también declaró el dueño del bar. Faltan por declarar aún las tres personas que estuvieron con Rodrigo, como asimismo la policía y las personas de la ambulancia.

En estos momentos se han presentado como acusaciones la familia de Víctor Lainez y VOX.

Ante el despliegue sentenciador de la prensa, sin ninguna medida ni menos respetando la presunción de inocencia, saliendo en las noticias que Rodrigo golpeó a Víctor porque llevaba unos tirantes de España, tenemos que aclarar antes que nada que, después de la declaración de todos los testigos que han hablado hasta el momento, Víctor Lainez llevaba puesta un jersey y una chaqueta, por lo que si llevaba tirantes o no, Rodrigo no los pudo haber visto. De hecho aparecen como detalle cuando lo intentan reanimar y es la policía la que pregunta sobre este detalle a los testigos en un segundo momento.

Todos coinciden en que Víctor Lainez va detrás del grupo, si bien no presencian la pelea desde el inicio por lo que no pueden ver la agresión con la navaja.

La verdad es que no entendemos que la navaja, vista por otro testigo y escuchada por otra (hasta el momento) y motivo de la defensa de Rodrigo, no se halla encontrado. En todo caso ya estamos acostumbrados a que las pruebas desaparezcan.

Nadie vio tampoco ningún objeto en las manos de Rodrigo. Rodrigo se defendió con su puño.

También nos gustaría decir que la ropa de Víctor Lainez (tirantes incluidos) han sido tirados a la basura.

En cuanto al “delito ideológico” es una suposición de los testigos ante las preguntas posteriores de la policía, debida a la estética tanto de Víctor Lainez como de Rodrigo.

También se aclaró que, al contrario de lo que había redactado la policía en comisaría y su consecuente filtración en la prensa, los testigos que vieron el teléfono móvil de Víctor Lainez, observaron un símbolo de la falange o de los templarios, no la bandera española.

Hasta ahora, para la jueza, valen las declaraciones de estas personas pero no la realizada por Rodrigo ni tampoco las declaraciones en comisaría de los testigos que si vieron o escucharon de la navaja, porque estaban en el lugar donde Víctor Lainez salió detrás del grupo de jóvenes.

Queda claro que el grupo en el que estaba Rodrigo se iba yendo del bar cuando Víctor Lainez les sale detrás. Por último decir que el dueño del bar declara que, al ver a Víctor Lainez salir detrás del grupo le dijo “donde vas, pasa”.

Lamentamos el trágico desenlace pero creemos firmemente en una legítima defensa frente a un ataque con navaja.

Esperamos que se investigue realmente lo sucedido y no se siga condenando a alguien con solo las malintencionadas y falsas informaciones que han salido en la prensa.

Gracias por todo el apoyo recibido. Seguiremos informando.

Carta de Rodrigo Lanza. "Aislado, pero no solo" (02/01/2018)

Compañerxs, amigxs familia…

Otra vez desde las mazmorras del Estado, el estómago de la bestia. En primer grado y FIES escribo estas palabras, aislado, pero no solo, porque sé que nuestros valores son mucho más fuertes que estos barrotes que tengo delante, que nuestro amor por la libertad mil veces más digno que su odio y que no hay pared que logre separarnos de lxs nuestrxs.

Creo en muchas cosas y un par de ellas siempre han sido que la autodefensa antifascista es la lucha más legítima que hay, y que un Estado que promueve el fascismo, el racismo, la homofobia y un largo etcétera atacará despiadadamente a quien se defienda.

Después de ser insultado racistamente, atacado por la espalda por un hombre con un cuchillo en la mano y tras un trágico desenlace, la maquinaria se pone en marche, el Estado se hace fuerte y sabe que una mentira contada mil veces se convierte en verdad, al menos para la mayoría que necesitan. El atacante se convierte en atacado, se inventan una excusa ridícula del ataque (los tirantes) que ni siquiera aparecen en la investigación policial, el cuchillo desaparece e intentan ocultar vinculaciones fascistas y racistas. Tiran de su mejor arma: el patriotismo. El peligro en la tele soy yo, y dirán esa mentira mil veces, porque pueden y la necesitan. Siento una impotencia terrible al saberme un peón de su juego, pero no desespero, sé por experiencia que la verdad sale a flote aunque la historia la escriban los poderosos, los vencedores… por ahora.

Sé que haremos más ruido que ellos, que nuestros lazos y solidaridad valen mucho más que sus medios y sus muros. Sigo creyendo ahora más que nunca en la legítima autodefensa, en el antifascismo, en mis hermanxs en la calle, en nuestras luchas, en mi familia, en mis principios.

Por todo esto y más, aún aquí, tras todo lo que estoy viviendo, sigo sintiéndome afortunado, porque sé que cuento con ustedes, y ustedes conmigo.

Desde las mazmorras, aislado, pero no solo.

Rodri

02/01/2018

