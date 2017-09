Hemos recibido por correo electrónico el siguiente mensaje:

Con este comunicado queremos informar que en Puerto 3 siguen produciéndose malos tratos, abusos y torturas. A principios de mes llegaba una carta (…) donde decía: “Hace cosa de cinco días de la impotencia y lo poco que me queda para salir de todo esto, no devolví los golpes que recibí a las 8 de la mañana por una insignificante mirada que el carcelero interpretó como desafiante y por no sumar condena me quedé quieto recibiendo gomazos, patadas, puñetazos,etc. Por todo esto que me pasó, me rayé y terminé cortándome el brazo, desde el bíceps hasta la muñeca, todo ello provocado por la desazón y la rabia que sentía por no devolverle los golpes. Lo más irónico es que me llevaré un parte por resistencia y desobediencia al personal, pero ya ni le doy importancia al saber cómo funciona la burocracia de IIPP. Desde que llegué Estoy echando cada día escritos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria pero soy consciente de la connivencia que existe.” Y continúa: “Ahora mismo llamé al verdugo para preguntar por el médico(…) Y me contesta que está comiendo y si vuelvo a tocar que me atenga a las consecuencias (…). Los veterinarios encubren todo lo que sucede aquí, así que no se sabe lo que realmente sucede. Estoy nervioso porque no hay motivos para que me hable así y encima amenazando. Son valientes porque se tiran en manada supuestamente para reducirte (…). Si publicáis algo de lo dicho que salgan los nombres de los torturadores: Carlos, José Luis, alias Machupichu, David el gallego, Alejandro, también gallego, Javier, Juan, número de identificación 4445, Luis, alias el paranoias, Pablo, jefe de departamento. Y que sepáis que estoy haciendo los ayunos los días 1, 15 y 30 de cada mes para reivindicar por todas y cada una de las torturas que sufrimos por estos verdugos. Un saludo a tosxs.”