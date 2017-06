(En la foto de la derecha, el CIE de Vincennes en llamas durante los disturbios de 2008.)

Recibo en el correo electrónico en inglés y francés y traduzco a castellano desde la versión en inglés este comunicado informando de que tras más de siete años y medio de represión, seguimientos, encarcelamientos intimidatorios, vigilancia y restricciones contra muchas personas, finalmente parece que tendrá lugar el juicio contra, finalmente, cuatro anarquistas de Francia que en su día, en 2010, fueron detenides y acusades de participar en algunas acciones de sabotaje relacionadas con la solidaridad ofensiva y coordinada informalmente con las personas extranjeras presas en el centro de detención para inmigrantes de Vincennes, las cuales habían sido duramente castigadas y represaliadas después de que un potentísimo motin en ese centro redujese literalmente la cárcel a escombros (los disturbios se produjeron, a su vez, después de que un prisionero falleciese de un ataque al corazón debido a la completa negligencia y desatención del personal del centro y la represión aumentase junto con la crudeza de las condiciones de vida).

Ahora, les compañeres se enfrentan, por suerte, a cargos leves (los cargos más duros se han ido cayendo, lo que demuestra que en realidad sólo tenían como objetivo justificar toda la escalada represiva vivida por estes y por otres compañeres), pero aun así, tendrán juicio el 23 de junio, y se lanza una convocatoria a apoyarles y a continuar extendiendo la información.

La digna resistencia de les compañeres a toda la presión sufrida estos 7 años nos parece bella como un CIE en llamas…

[Nota de La Rebelión de las Palabras]

Tras siete años y medio de audiencias preliminares y miles de páginas de revelación, después de que quince personas tuviesen sus hogares registrados, fuesen arrestadas, seguidas, escuchadas, filmadas, interrogadas, encarceladas, puestas en arresto domiciliario, y mantenidas bajo varias condiciones de fianza durante siete años, el Estado y el sistema de Justicia finalmente llevarán a juicio sólo a cuatro personas el 23 de junio de 2017 en París. Los cargos más serios sirvieron sólo para justificar la intensidad de la represión, ya que se cayeron, dejando sólo los cargos más limitados (pintadas, destrucción leve de la propiedad, negativa a dar muestras de ADN e información personal, etc.). Aprovechemos esta ocasión para mostrar todes nuestra solidaridad contra las fronteras y contra todas las formas de encarcelamiento, rechazando mientras las categorías de “culpable” e “inocente” impuestas por les poderoses y rechazando mientras el sistema de Justicia.

En junio de 2008, huelgas de hambre, enfrentamientos con la policía, y episodios de lucha más o menos intensa ya habían estado estallando en el Centro de Detención para Inmigrantes de Vincennes* durante algún tiempo cuando Salem Souli murió por un ataque al corazón. El 22 de junio de 2008, al día siguiente, una revuelta general estalló en el centro, el cual fue quemado hasta los cimientos, y la gente indocumentada fue evacuada. Diez fueron acusades en un juicio que fue decidido por adelantado, donde recibieron sentencias de entre ocho meses y tres años de prisión, antes de las apelaciones. En solidaridad con les acusades, un número muy grande de acciones ofensivas ocurrieron a lo largo de Francia (y más allá), las cuales incluyeron numerosos sabotajes de cajeros automáticos de bancos que entregan a les indocumentades a los cerdos. Dos oleadas de registros fueron llevadas a cabo el 15 de febrero y el 8 de junio de 2010 contra diez compañeres o más, incluyendo a Dan, Olivier y Camille, quienes fueron encerrades en enero de 2011 durante entre una semana y tres meses, y luego más tarde François durante una semana.

La importancia de este caso, conocido comúnmente como “el caso de la Máquina de Deportación”, llevado a cabo en parte por la sección antiterrorista de la Brigada Criminal, reside mayormente en la escala de los recursos judiciales y policiales puestos a trabajar sobre las bases de la evidencia reunida con el fin de confirmar la invención estatal del “movimiento parisino anarco-autónomo” (el famoso MAAF) [1]. También les permitió mantener a varies compañeres bajo la amenaza de sus audiencias previas al juicio en marcha y someterles a vigilancia creciente por los servicios de inteligencia. Pero lo más importante fue poner fin a formas autónomas de lucha que se estuvieron desarrollando entre las luchas dentro y fuera de los centros de detención para inmigrantes, especialmente en Vincennes, en aquel momento la prisión de extranjeres indocumentades más grande de Europa. Como en los otros casos de los últimos diez años en Francia (el caso llamado “Malas Intenciones”, el caso llamado “Chambery”, el caso llamado “Tarnac”) [2], también permitió al Estado clasificar nuestras luchas, ataques y deseos dentro del útil término de “terrorismo” con el fin de constituir durante un tiempo un enemigo interno aislado de otras formas de conflicto social y, una vez categorizado así, puesto a merced de los mecanismos de control, vigilancia y represión que le acompañan.

Ahora llamamos a tener al menos una presencia solidaridad en el juicio, el cual tendrá lugar el 23 de junio de 2017 a la 13:30 en la sala numero 12 del Tribunal Superior de París [3] (en Metro Cité – planea para llegar temprano), y llamamos a todo el mundo a expresar su solidaridad a su propia manera, colectiva o individualmente.

No seamos juzgades en silencio.

Libertad para todes, con o sin papeles.

¡Fuego a los centros de detención!

Un encuentro público será anunciado y un archivo que resume el asunto será publicado pronto.

Todas las iniciativas son bienvenidas, especialmente aquellas para recaudar dinero para el juicio.

Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

PD: A lo largo de todos estos años, mucha gente impactada directa o indirectamente por este caso – hayan sido o no juzgades, interrogades, liberades sin cargos o llamades a testificar, hayan participado en estas luchas o hayan estado simplemente en solidaridad – han tenido tiempo de dispersarse, geográficamente, políticamente, etc. Sean cuales sean las razones para este distanciamiento, es urgente ahora que nos pongamos de nuevo en contacto y la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ha sido creada con este propósito. Todes aquelles que quieran ayudar a movilizarse alrededor del juicio pueden también ponerse en contacto. No es un intento de centralizar la solidaridad, sino más bien de encontrar una manera práctica de conseguir que la movilización gire, dentro de la urgencia de la cronología del enemigo.

Notas al pie:

[1] N. de T.: El acrónimo MAAF hace referencia a “Mouvance Anarcho-Autonome Francilien” (Movimiento Anarco-Autónomo Francilien), siendo “francilien” el adjetivo comúnmente usado para les habitantes de la región de París. Aunque más recientemente algunas personas han empezado a usar este concepto, MAAF, para describirse a sí mismes, tiene sus orígenes como un invento policial, que sirvió para conectar varios ataques con el fin de aumentar los cargos que podían traer consigo.

[2] N. de T. : El caso “Mauvaises Intentions” (Malas Intenciones) se refiere a varias personas arrestadas en 2008 por usar artefactos incendiarios contra objetivos variados; el caso “Chambery” se refiere a las acciones policiales contra aquelles cercanes a una compañera que murió en una explosión en 2009; el caso “Tarnac” se refiere a la gente arrestada en 2008 y acusada de sabotear líneas ferroviarias.

[3] N. de T.: El nombre en francés es Tribunal de Grande Instance – y realmente, se puede tardar más de media hora en llegar a la puerta, así que llegad con tiempo extra.

Nota de Traducción de La Rebelión de las Palabras: En Francia, los CRA (Centre de Rètention Administrative, Centro de Retención Administrativa) son el equivalente a los CIE (Centros de Internamiento para Extranjeres) en el Estado español, prisiones enmascaradas de simples instituciones de tránsito (y apoyadas logísticamente por varias ONG’s que van de filántropas, como por ejemplo la Cruz Roja), donde se encarcela en condiciones inhumanas y de tortura a personas migrantes cuyo único “delito” es no tener papeles, mientras, en muy pocos casos, se regulariza su situación y, en la mayoría, se tramita su deportación (muchas veces con malos tratos y a un país que ni siquiera es el suyo).