Recojo de Enough is Enough, traduzco a castellano y difundo el siguiente comunicado, originalmente publicado en inglés en el blog anarquista Mpalothia y traducido al inglés por Black Cat a partir del original publicado en griego en Athens Indymedia, y que informa sobre el nuevo proyecto de lucha que han decidido comenzar algunas personas presas combativas encarceladas en la cárcel de Korydallos (Atenas), con la intención de plantear varias demandas que conciernen a los mecanismos del Estado griego para continuar estrechando los marcos legales y endurecer la vida de las personas presas:

Fuente: La Rebelión de las Palabras

Nosotres, les prisioneres confinades en las prisiones del Estado griego decidimos combinar nuestra fuerza y superar las líneas divisorias artificiales impuestas por la nacionalidad y la religión – que podemos tener o no – con el fin de afirmar una serie de demandas que se refieren a un frente de batalla que crea una ruptura con una política penal cada vez más dura.

Nuestras demandas conciernen a estas cuestiones: Establecer las disposiciones de la ley 4322/2015, abolir el poder de veto fiscal en la institución de los permisos y abolir las sentencias acumulativas obligatorias cuando ciertas infracciones ocurren en la cárcel, durante los permisos o en casos de infracción de las reglas del permiso.

Examinemos las demandas analíticamente y comprendamos por qué estas son las piedras angulares del conflicto contra un esfuerzo por crear un marco legal más estricto que trabajará contra les preses en su conjunto.

Hacer permanentes las disposiciones de la ley 4322/2015, ya que concierne a la excarcelación, es una pequeña pero importante ruptura que va en contra de la creciente irresponsabilidad de les jueces hacia les prisioneres. Organizaciones criminales que no existen, juicios sin pruebas reales, sentencias destructivas, trato racista a les prisioneres migrantes, son un nexo de la discriminación de clase que completa la cita que dice que “la justicia es como una serpiente, sólo muerde a los descalzos”. A través de la lucha por establecer las disposiciones de la ley 4322/2015 sin restricciones ni excepciones, estamos intentando luchar contra las decisiones judiciales irrazonables y abusivas, especialmente cuando se trata de la cuestión de la libertad condicional, la cual rara vez es concedida creando así un régimen de cautiverio extendido.

La abolición del veto fiscal como parte de la institución de permisos significa abolir una ley irrazonable promovida por el ex-ministro de Nea Dimokratia Nikolas Dendias que dio a les fiscales un poder excesivo en las instalaciones correccionales. Las autoridades consideradas competentes para evaluar el comportamiento de les prisioneres son individues que les observan y tienen alguna clase de contacto con elles (directores de prisiones, trabajadores sociales). El único contacto que les fiscales tienen con les preses se limita estrictamente al contacto durante las audiencias del consejo disciplinario o en las reuniones del consejo de provisión de permisos. ¿Cómo es posible que el juicio de les fiscales sea un factor decisivo cuando no han tenido interacción con les preses?, ¿cómo es posible tener instancias donde la mayoría de miembros del consejo votan a favor pero a les preses nunca se les conceden los permisos por culpa de un fiscal que ejerció su poder de veto? Exigimos la abolición del veto fiscal para que los consejos penitenciarios puedan tener un propósito, de lo contrario podrían ser abolidos y su autoridad transferida a los fiscales para que las cosas finalmente se presenten como realmente son.

La abolición de esta ley, que concierne a las sentencias acumulativas por infracciones específicas durante permisos o dentro de las prisiones o cuando las reglas respecto a los permisos son violadas, es una necesidad real con el fin de poner un freno a la creación de una monstruosidad legal que apunta a reintroducir a la gente de vuelta a prisión por la puerta de atrás y mantenerles encerrades durante el resto de sus vidas. No hay exageración en lo que acabamos de decir. Esta ley castiga la resistencia y la revuelta dentro de la prisión de un modo destructivo y desvergonzado mientras que estos son eventos que podrían ser fácilmente lanzados dentro de circunstancias específicas. Cualquier condena por participar en actos de resistencia podría resultar en sentencias que deben ser cumplidas inmediatamente después de terminar la pena de prisión actual sin la posibilidad de fusionar las sentencias. Lo mismo va para las infracciones durante los permisos o de las reglas de los permisos y ya que las sentencias no pueden ser fusionadas, les prisioneres son obligades a cumplir dos sentencias separadas. La postura vengativa de la judicatura y de la policía en las instancias descritas anteriormente conducirá a largas sentencias que exceden la esperanza de vida de les prisioneres, ya que éstos rechazaron cumplir con algunas exigencias irracionales hechas por los carceleros o violaron las reglas del permiso.

A través de esta lucha pedimos la movilización de los segmentos de la sociedad que se mantienen activos en luchas sociales y entienden el trato injusto y arbitrario a les prisioneres. También buscamos la colectivización de esta lucha a lo largo de todas las cárceles del país.

Esta es la razón por la que decidimos crear un Comité de Lucha Coordinada que expresará las opiniones de les preses desde cada prisión participante.

El Comité de Lucha Coordinada emitirá anuncios acerca del desarrollo de la lucha y buscará estableccer comunicación e interacción con las personas no presas que elijan posicionarse en solidaridad con nuestra lucha.

Al principio buscamos colectivizar nuestra lucha por lo que comenzamos por negarnos a cumplir con el encierro del mediodía (12:00 – 15:00) y esperamos a ver si los prisioneros en otras instituciones correccionales seguirán para poder evaluar nuestra fuerza y escalar nuestras acciones.

VICTORIA PARA LA LUCHA DE LES PRISIONERES

Comité de Lucha Coordinada, Prisión de Korydallos, Secciones A, B y C