El 1 de mayo 2017 afinidades nos dimos encuentro para visibilizar desde estas latitudes la problemática encarcelamiento de lxs presxs de la idea libertaria en el mundo.

La acción consistió en realizar la quema de banderas de distintos países como Grecia, Chile, Costa Rica, España, Brasil, Venezuela, Cuba, Mexico, Estado Unidos, Italia y así visibilizar la represión, la persecución, encarcelamiento/secuestro en estos diferentes países y en todo el mundo por un pensamiento y actuar consecuente contra la autoridad que ejercen los Estados. Por esta razón decidimos hacer una acción de solidaridad con lxs compas Miguel Peralta, Tamara Sol, Mumia Abu Jamal que son unxs pocxs de lxs muchxs encarceladxs por luchar. Hoy salimos por ellxs y mañana saldremos por todos lxs demás, sabiendo que existen y que no lxs olvidamos y que nosotrxs somos presxs hasta que ellxs y todxs seamos libres.

Se lanzo por las aires un mensaje solidario que publicamos a continuación. Así como la documentación fotográfica de la acción.

1 de mayo. La lucha no ha terminado, la idea anarquista sigue agitando por el fin del capitalismo, del Estado y del patriarcado, como lo hicieron lxs compas caídos tras las Revueltas de Haymarket en 1886. Vamos con la acción directa, apoyo mutuo, horizontalidad y la autonomía. Hoy compartimos el mensaje de que tenemos compas presxs en el mundo, compas anarquistas que no se han rendido. Exigimos libertad para Miguel Peralta Betanzos-México, Tamara Sol Vergara-$hile, Mumia Abu Jamal-EEUU, lxs encarceladxs y procesados en E$paña sobre todo después de los secuestros perpetuadxs a partir de la operación Pandora y Piñata, lxs compas en Italia, lxs compas en Grecia que resisten a un gobierno de izquierda que igual que la derecha perpetúa la injusticia y represión social, lxs compas en Bra$il que no cesan las revueltas contra el racismo y este sistema económico-social, lxs perseguidxs en Vene$uela, compas en la Cuba bajo la dictadura capital de los Castro. Acá estamos compas, no estamos todxs faltan lxs presxs, abajo los muros de las prisiones. Por el fin de esta sociedad, que venga la anarquía.

Libertad a todxs lxs presxs. Por la venganza de lxs caídxs.

¡Afinidades anarquistas! Costa Ri$a, año 524 de la resistencia.

Libertad Presxs Miguel Peralta, Tamara Sol, Mumia Abu Jamal

“Lxs desprecio, desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad”

https://acciondirectasolidaridadconpresxs1mayo2017costarisa.wordpress.com/