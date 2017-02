De momento, en realidad, no hemos tenido noticias directas más que del compañero que está en Topas, cuyo comunicado insertamos a continuación, pero nos han llegado ecos de que varios compañeros que están en la cárcel de Palencia proponen una huelga de hambre rotativa en solidaridad con la compañera y familia de José Ángel Serrano Benítez, en lucha por el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte en octubre, en la cárcel de Zuera. Quedamos a la espera de más noticias y recordamos a quienes quieran apoyar la lucha de autodefensa contra las cárceles que es necesario escribir a los compañeros lo más posible, ya que la comunicación está siendo muy difícil por las intervenciones y traslados. Aquí está la lista de los nombres y direcciones de quienes han querido que se haga público su nombre.

***

Topas, 31 de enero de 2016

Soy José Ángel Martins Mendoza, miembro de COLAPSO (Colectivo Anarquista de Presos Sociales), en estos momentos en el campo de exterminio de Salamanca, aunque dentro de unos días, al cumplir un año en esta cárcel, seré trasladado a otra, como vienen haciendo conmigo desde que estoy en prisión debido características del FIES en el que estoy incluido.

Quiero recordar más que a nadie a los compañeros que nos encontramos en el listado visible, que los próximos días 1, 2, y 3 de febrero haré un ayuno mensual con la siguiente tabla reivindicativa:

1) Fin del régimen FIES.

2) Cierre del régimen especial, donde las situaciones son precarias y desequilibran con los años a las personas.

3) Presxs enfermxs a a la calle.

4) Límite de condenas en 20 años; más son penas de muerte.

5) Fin de la dispersión y de las conducciones arbitrarias.

6) Fuera leyes de excepción.

7) Fin de las listas negras.

Últimamente, parece que la peña en la calle empieza a solidarizarse con nuestros movimientos y a compartir nuestras exigencias, por ahora, de forma claramente insuficiente, aunque una cerilla enciende un fuego.

En cuanto al apoyo jurídico, la cosa va de pena. Yo, personalmente, no sé ni cuántas denuncias tengo en el juzgado de guardia, juzgado de vigilancia penitenciaria, audiencias, etc. y por aquí no viene nadie, lo que me desilusiona mucho. Los que juegan con nuestras vidas y nuestros tiempos nos dan jaque mate a cada momento. Y lo más vergonzoso es que lxs compas de la calle, al saber que tenemos todo intervenido, no quieren saber nada, y nadie nos escribe, al parecer, por temor. Yo, personalmente, me cago en el miedo. Miedo nos tienen que tener ellos. Dos cosas a llevar a debate sobre nuestras decisiones. Pero yo seguiré aguantando las acometidas de este Estado terrorista con o sin ayuda.

Y, por último, una queja en nombre de tdxs lxs compas que lo están pasando mal en régimen especial, y que no tengan ni un duro para poder comprar una miserable tarjeta para llamar por teléfono a sus seres queridos cuando son trasladados cada pocos meses… No pedimos nada ni hacemos nada por otro interés que no sea nuestra dignidad, pero me duele oír y ver cosas que no son correctas.

Sin más, me despido por hoy con un gran abrazo libertario de este vuestro compañero

Peque

Salud, ánimo, fuerza, anarquía y rebeldía.

Fuente: http://tokata.info/continuan-los-ayunos-reivindicativos-mensuales-de-un-punado-de-presos-en-lucha/