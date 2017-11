Objetivos de la Cooperativa Obrera

Sucede entonces algo cuando los trabajadores comienzan a gestionar los medios de producción, y es que el sindicato o la asamblea de trabajadores se transforma en una cooperativa de trabajadores.

La acción de la cooperativa se podría considerar qué es la progresión inversa de la del sindicato en el sentido de que partiendo de una necesidad de redistribución se promueve una organización dentro de la empresa que lleva la explotación.

¿Qué pasaría si el sindicato se constituyese directamente en cooperativa?

Mucho se han preguntado por qué no creamos cooperativas en vez de sindicatos. Las respuestas más sencillas es que los derechos de representación colectiva de los trabajadores, contemplados en la legislación, y adquiridos a través de siglos de lucha obrera, los sustentan los sindicatos y no las cooperativas, por lo tanto éstas son inútiles a la hora de defender los derechos de los trabajadores y conseguir mejoras inmediatas. Es decir las cooperativas no tienen la capacidad de representación colectiva legal, solo la tienen los sindicatos.