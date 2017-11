Jamás antepongas el trabajo a tu vida, a tu libertad. El tiempo perdido jamas vuelve. La vida perdida no se puede recuperar, y no debería tener precio.

No te adaptes a donde no estés cómoda. El trabajo es el pilar fundamental del capitalismo. Defiende tu derecho a la abstención, y a la pereza. Esa debería ser la lucha. Desconfía de quienes defienden “el trabajo” o se enorgullecen de el. ¿Esclavas orgullosas? Trabajamos por obligación, y cargamos con esa pesada carga. Tu vida vale mucho mas, y no tiene precio con el que se pueda negociar, aunque otras quieran precisamente eso, negociar con tu esclavitud, con tu vida, con tu libertad… Insisto, desconfía de estos parásitos.

No son los lunes una mierda. Es la jornada laboral, la que es una mierda, que nos roba la vida, la libertad, el tiempo para estar con las nuestras, o con nosotras mismas, para hacer lo que queramos, para disfrutar, para ser plenos. Es el trabajo contrario a todo esto. Es el trabajo la base principal sobre la que sostiene el capitalismo, y de la que se aprovechan aquellas que dicen estar de tu lado. Trabajamos por obligación, pero trabaja solo cuando no te quede mas remedio, y lo menos posible…

En resumidas, cuanto mas trabajo, peor. No queremos mas trabajo, queremos su abolición.

https://elrebenke.wordpress.com