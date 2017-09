El 12 de septiembre de 2017 la mayoría de los partidos de la oposición firmaron el Pacto político y social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal, a propuesta de más de 70 organizaciones. Que tiene como objetivo la derogación del Real Decreto-Ley 16/2012. Que ha excluido a un gran número de personas de tener derecho a la asistencia sanitaria con cargos a fondos públicos, estableció el copago farmacéutico para los jubilados, etc.

Desde CAS nos alegramos de esta noticia y nos alegraremos mucho más cuando tenga forma de ley y se cumpla. Pero el eliminar los recortes del Real Decreto-Ley no va a suponer que se consiga “un SNS solidario, público y universal” (como figura en el Pacto).

El deterioro del Sistema Nacional de Salud viene de más atrás y mientras no se derogue la Ley 15/1997 (permite la privatización de la Sanidad Pública), el artículo 90 de la Ley General de Sanidad (permite los conciertos con la sanidad privada), el artículo 135 de la Constitución (establece que antes que los derechos de tod@s está el pago de la deuda y cumplir con los objetivos del déficit) y las diferentes normativas que se han aprobado en las diferentes Comunidades Autónomas que han favorecido en sus diferentes territorios la privatización de la sanidad y el lucro de las empresas privadas con nuestra salud. Leyes y normativas de las que son responsables parte las organizaciones que han firmado este Pacto.

A esto habría que añadirle:

- Que se contrate un número de trabajador@s en la Sanidad Pública suficientepara cubrir la disminución de plantillas que ha habido en estos últimos años y que haya en todos los Hospitales Públicos un segundo turno de trabajo por las tardes.

- El rediseño de la Atención Primaria para cumpla por fin los objetivos con los que se creó y se dedique a hacer prevención.

- Eliminación y prohibición de las Unidades de Gestión Clínica, que como se ha demostrado tienen como fin el lucro económico de quien las gestione (trabajador@s de la sanidad o empresas) y que con mayor o mejor fuerza se han y se están implantando de todas las Comunidades Autónomas (Andalucia, Catalunya, Castilla y León, etc).

- Establecer un sistema de dispensación de fármacos estatal que fije los precios y que los fármacos sean dispensados en los centros sanitarios, no como ahora que los precios los establece la Patronal Farmacéutica (Farmafia, tratamiento de la Hepatitis C donde fijaron un precio totalmente abusivo, etc).

- Que se recupere todo lo privatizado: hospitales, centros sanitarios, servicios sanitarios y no sanitarios.

- Control democrático por parte de los trabajador@s (en activo, parad@s, precari@s, estudiantes, jubilad@s, migrantes o no, jubilados, am@s de casa, estudiantes, etc) de la gestión de los centros sanitarios públicos.

- Actuaciones socio-económicas y medio-ambientales sobre los determinantes de la salud, para que la esperanza de vida no esté ligada a las condiciones laborales, el sitio en el que vivas, la situación socio-económica, etc.

Pero si creemos que hay hacer, independientemente de que los partidos y organizaciones cumplan con lo que han firmado o no, es organizarse y luchar, como lo están haciendo los compañer@s de la Asamblea de Usuari@s por la Sanidad Pública de El Bierzo y Laciana que llevan 52 días encerrad@s en el Hospital de El Bierzo, para defender su derecho a una Sanidad Pública y que no han tenido ningún apoyo de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana que la forman 47 organizaciones, entre las que están parte de las organizaciones que han firmado el Pacto político y social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal.

SI LUCHAS PUEDES PERDER. SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDA.

CAS septiembre 2017.

Documento completo.

Enlace web CAS.