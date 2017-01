La muerte de PEMEX, el gasolinazo y la crisis que se aproxima:

Entrevista con trabajador de la Coordinadora por la Defensa de PEMEX

México no está al borde del colapso financiero… ¡ya lo está! Tenemos que ser realistas, y por tanto, nuestro análisis debe serlo de igual forma. Tras el anuncio a finales de diciembre de 2016, a bombo y platillo, del aumento de los precios de las gasolinas en su máximo histórico desde 1998, diversos estados del país salieron a las calles a protestar con bloqueos carreteros y en las gasolineras. La táctica del terror y la infiltración no se hizo esperar, el Estado y su mass-media bañaron de prioridad a una serie de saqueos a tiendas departamentales y centros comerciales que iniciaron el 4 de enero en diversas zonas del Estado de México, replicándose después en Veracruz, Hidalgo, CDMX y otros estados. Así, “la gente comenzó odiando al gasolinazo, pero terminó odiando a los saqueadores”, enunciado facebookero que describe el cómo la atención e impulsos de organización popular fueron desviados de lo que representa el atentado del capital contra la industria energética, y por tanto, a los precios de los productos que esta provee.

¿Por qué conocer la resistencia que emerge desde las entrañas del monstruo petrolero? Porque el gasolinazo es el síntoma, la privatización de la industria es la enfermedad. La Coordinadora por la Defensa de PEMEX nace en Veracruz a inicios de marzo de 2015 –realizando su primera declaración pública el 1º de mayo del mismo año- como uno de los pocos grupos autónomos de obreros que conocen y repudian los mecanismos de subordinación del sindicalismo estatal, y es a su vez un núcleo de fuerzas que ha realizado distintas actividades políticas de concientización y difusión por la organización nacional de los trabajadores de PEMEX hacia lo que sus integrantes denominan la Segunda Nacionalización de Petróleos Mexicanos. ¡Sonaría descabellado este fin de no conocer los efectos negativos del desmantelamiento de Pemex!, porque en efecto, el reciente fenómeno del gasolinazo engloba una causación directa por los golpes del gobierno y el capital extranjero a una de las empresas que más recursos financieros y energéticos ha dado al país desde su surgimiento en 1938.

En la más reciente protesta nacional del 9 de enero, le gritamos enardecidos a la gente en una liberación de torniquetes que “es una cuestión lógica, si se desmantelan y precarizan las industrias que sostienen casi un 20% de la economía nacional, los precios de sus productos aumentarán indudablemente”.

Bajo esa idea y dentro de una coyuntura muy importante, socializamos esta entrevista-compartición con el compañero Mario Díaz –uno de los fundadores de la Coordinadora y luchador social por la democratización de las instancias laborales en PEMEX desde hace varias décadas-, un documento que se impregna de información detallada y rigurosa sobre lo que sucede dentro y fuera de la empresa.

En el momento por el que atraviesa México, es importante escuchar la voz de los directamente afectados, no por misericordia o referencia vacía, sino como un gancho bibliográfico y de praxis que sirva para entender la enorme crisis económica que se aproxima para estos meses.

DR: Un saludo combativo, compañero Mario. Te agradecemos por tomarte un tiempo y concedernos esta entrevista-compartición. La idea es poder expandir la voz directa de los trabajadores petroleros en México y el mundo, en torno a la inminente muerte de PEMEX que se ha venido dando sigilosamente desde el embate neoliberal de hace unas décadas, pero también de cómo se están organizando para contrarrestar su privatización.

Mario Díaz: Gracias a ustedes. Estamos aquí recibiendo el llamado de medios libres para exponer como está la situación de la lucha obrera aquí en la parte sur de Veracruz, y particularmente con los petroleros.

La problemática de PEMEX es histórica. Desde mediados del siglo XX han existido organizaciones de los obreros para luchar por sus derechos laborales. En este nuevo siglo, fue la Reforma Energética el bastión que comenzó a privatizar complejos, dañar los contratos colectivos y arrastrara los trabajadores a la incertidumbre con despidos masivos. ¿Puedes resumirnos cuál es la problemática en PEMEX?

Con mucho gusto, sólo hago algunas precisiones. Primero, los obreros petroleros comienzan a organizarse a inicios de 1930; en 1935 se constituyen en un sindicato único, en el 38’ participan al frente del pueblo mexicano y junto con Lázaro Cárdenas, apoyando la Expropiación Petrolera. A 78 años de esta gesta heroica de los trabajadores de esa generación, nos trajeron bonanza, estabilidad y un proceso de desarrollo sustentable del país. A raíz de comenzarse el proceso de privatización por allá en la década de los 80’s, se vio una mano siniestra contra las principales empresas que desarrolló el estado benefactor (denominado así, en un tiempo dado por los historiadores).

Con la entrada de Carlos Salinas de Gortari, comenzó el golpeteo a todas las paraestatales; con la venta de DICONSA, la Azufrera Panamericana y la CEDI en el sur del estado de Veracruz, igualmente con la planta productora de azufre en Jáltipan de Morelos, a cuyo sindicato desaparecen y despiden a miles de trabajadores azufreros. Los petroleros, de ahí hacia delante, no podríamos ser la excepción, después de ser encarcelado el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia en 1989, quedó un hueco donde todos las prestaciones sindicales que ganamos en la lucha tendieron a menos, a la entrada de este tipo nefasto –Guzmán Cabrera–, para concluir con el entronizamiento de Carlos Romero Deschamps. Hubo altibajos dentro de la lucha por la democratización del sindicato petrolero aquí en la zona sur desde la lucha de los transitorios de Agua Dulce, Ver., adscritos a la Sección 22 del STPRM, con su consigna de basificación del empleo y trabajo de planta para los derechosos, por su antigüedad laboral, arriba de los quince años o más, a finales del ’78 al ’79, logrando algunos triunfos, sin menoscabo de algunas luchas aisladas de los trabajadores de la construcción como lo fue la Liga de Soldadores en Reforma, Chiapas y en la construcción de la Cangrejera. A inicios de la década de los noventa, concisamente en el 92’ los trabajadores de SPCO fueron despedidos. En el 94’ se ‘insurrecionaron’ trabajadores petroleros de planta para formar el Grupo de los Azules en Coatzacalcos, al interior de la Sección 11 -igualmente del STPRM- y el Grupo Orientador Renovador Sindical, posteriormente, el ala disidente del oficialismo.

Hoy, en estos tiempos de privatización galopante de la industria petrolera, surge la Coordinadora por la Defensa de PEMEX, secundada por la Unión Nacional de Técnicos Profesionistas Petroleros, quienes desde antes de 1998 habían desarrollado luchas por lograr mejores condiciones de trabajo como técnicos y profesionistas, hasta lograr constituirse como sindicato alterno al STPRM en PEMEX.

¿Qué hacemos actualmente? Estamos en contra de los despidos, la lucha contra las cláusulas regresivas del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2015-2017, igualmente contra la privatización de PEMEX, y hemos considerado que estamos iniciando la lucha por la “Segunda Nacionalización de Petróleos Mexicanos”.

Nos nace una cuestión de índole histórica: la mayor parte de los centros de trabajo y sindicatos han terminado cooptados poco a poco por la patronal y distintos mecanismos estatales. En torno a eso, ¿qué papel tiene aquí el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y cómo se ha organizado la Coordinadora al margen de este?

Hay que señalar que el STPRM no siempre ha sido como lo que es hoy, un sindicato corporativo, represor, anti-democrático, etc. No. Su surgimiento fue revolucionario, insisto, para su época, nos legaron planteamientos importantes, ahí tenemos el Acta Constitutiva y la Declaración de Principios, y que hoy la burocracia sindical encabezada por Ramón Hernández Toledo y a nivel nacional por Carlos Romero Deschamps, se han dado a la tarea de ocultar todo esto para que los obreros no tengamos memoria histórica.

¡Es obvio!, nosotros estamos en condiciones mucho más adversas. El sindicato no ha metido las manos por los trabajadores, no los ha defendido. Por ejemplo, Hernández Toledo ha dicho en una de sus últimas declaraciones que, “se tendrán que ir los que tengan que irse”, así, textualmente, cuando desde el año antepasado (2015) nosotros advertimos este proceso de liquidación y desmantelamiento.

Las explosiones y accidentes en la industria [1] son parte de una estrategia política tratando de decir, que es una empresa deficiente, ineficaz, que los trabajadores son flojos. Todo es con la malsana intención de inducir ante la opinión pública aspectos negativos de PEMEX, para cubrir su estrategia privatizadora y de desmantelamiento de la empresa.

¿Qué tenemos en la actualidad? Decenas de miles de trabajadores liquidados, despedidos por diversos mecanismos, ya sea como lo establece la propia Cláusula 20 del Contracto Colectivo de Trabajo (CCT) donde se habla de antigüedades determinadas, para reacomodos de la plantilla laboral -si no hay reacomodos, se da la jubilación extracontractual y la liquidación del trabajador- y por último, el despido indiscriminado con magras liquidaciones.

Según los cálculos y las notas periodísticas, van a compactar a su máxima expresión a la base trabajadora, por cualquiera de estas tres formas ya descritas, así como lo hace cualquier empresa privada.

Me acabo de enterar que todo el tren de aromáticos y de etileno han sido desaparecidos del Complejo Cangrejera, todos este gas y recursos asociados a la producción del crudo, los están conduciendo directamente a la empresa Etileno Siglo XXI, que es una empresa privada, y a PEMEX lo están dejando sin materia prima, por consiguiente, sin materia de trabajo para los obreros.

En la zona de Campeche, más de 5,000 trabajadores han sido despedidos y se están cerrando las plataformas petroleras, esto ha traído una parálisis económica que posteriormente se va a traducir en un serio problema de tipo social. En el norte de Veracruz, específicamente en Poza Rica, ya se está resintiendo el fenómeno social por el desempleo y por la desaparición del Complejo Petroquímico “El Escolín” [2].

Los trabajadores activos intentan defenderse y anteponer juicios de amparo contra los despidos y las cuestiones más adversas en que la empresa los envuelve, los gerentes han dicho últimamente que “quien no acepte las condiciones de trabajo, pues la puerta está muy ancha”.

Estamos en el marco del 78º Aniversario de la Expropiación Petrolera, ante lo cual, decimos que no tenemos nada que celebrar, porque en las razones de la misma, están siendo echadas por la borda con una rampante privatización y descapitalización de nuestra industria petrolera. Estamos inmersos igualmente en una lucha en contra del Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017 completamente leonino, regresivo y estamos anteponiendo recursos legales en nuestra defensa como lo es una demanda laboral lisa y llana en contra de todas aquellas cláusulas regresivas del actual CCT.

Hemos visto que existe una resistencia en el Complejo Petroquímico Pajaritos, diversos obreros de esta industria se han acercado a organizaciones de izquierda radical, universidades y otras asociaciones de trabajadores en la zona metropolitana para hablar de su situación. ¿Nos puedes platicar qué ha pasado en Pajaritos [3]?

Prácticamente ha desparecido. Desde 2015, fue partido en dos, fue ‘desincorporado’, lo subrayo y entrecomillo porque no fue mas que una venta disfrazada a escondidas de lo que era el estatus del CPQ Pajaritos. René Marquina, afectado directamente junto a un grupo de trabajadores sindicalizados, han realizado actividades contra el despido de los trabajadores de ‘avanzada’.

Mexichem -petroquímica de vinilo- absorbió al 50% de los trabajadores de los 2,300 petroleros que laboraban en Pajaritos, el resto anda deambulando por distintos complejos de la región donde supuestamente se iba crear una “superintendencia de mantenimiento”, es decir, operarios especialistas y mano de obra calificada, ahora iban a trabajar de jardineros, barrenderos, etc [4]. A ese grado a llegado la descomposición del Contrato Colectivo de Trabajo en Pajaritos, cuando estos grandes especialistas tenían todas las facultades para reparar y mantener las principales máquinas que hacen producir a la petroquímica.

Es muy probable que si no hay una lucha de resistencia importante, grande y sistemática, desaparezca oficialmente. Estamos observando que otras cinco refinerías podrían ser licitadas (vendidas), con el objetivo, como dicen ellos, de paliar la crisis de PEMEX, cosas completamente estultas, poco seria, porque esto no es un problema de caja o de falta de liquidez, sino la intención de desbaratar y capitalizar todos los activos del cual dispone una empresa tan grande como lo es PEMEX y venderla a la iniciativa privada y a extranjeros.

Haciendo un análisis político a las reformas estructurales, sabemos que van en un ligamen lógico y capitalizador. En la Huelga del IPN en septiembre de 2014, los estudiantes adquirieron la conciencia de que las empresas están minimizando al mínimo a la base trabajadora como mencionas…

–sí, se les quiso reducir de categoría, de ingenieros y fuerza de trabajo altamente calificada a simples técnicos y obreros–

… ajá, en este sentido, ¿qué mensaje le darían a los estudiantes y demás sectores sociales que están en la mira de la aplicación inmediata de las reformas?

Hay que decirlo: el IPN y el IMP están indisolublemente ligados al desarrollo nacional e industrial de PEMEX y otras empresas. A raíz de la carencia de técnicos en 1938 para sacar adelante la iniciativa de expropiación ante la falta de ingenieros petroleros y tecnología, justamente por eso se creó el IPN, y para capacitar a manuales y especialistas, fue creado años después el IMP [5].

Lo que podemos decirle a los futuros egresados del IPN en carreras afines a la industria petrolera y no-petrolera, es que tienen que insistir en que la educación no se privatice. Segundo, que pugnen siempre porque la educación siga siendo científica, popular y que esté al servicio de la patria, que nunca cedan a la tentación de los ‘cantos de sirenas’, que no va haber una ascenso en la escala social sólo por tal o cual grado educativo y se olviden de la razón de ser de esa gran institución educativa. Desde la perspectiva de los trabajadores, vamos a luchar mancomunadamente con ellos para que se mantenga la educación pública en todos sus niveles, pero especialmente por el desarrollo de las universidades y centros de investigación, para que estén realmente al servicio del pueblo, de la nación.

Nuestro llamado es que exista una alianza con los obreros, que los estudiantes dejen de ser pequeñoburgueses, que acudan a las fábricas, que vayan al encuentro de los trabajadores de la ciudad y el campo, que vivan y piensen como ellos. Que la educación sirva para resolver los problemas que tiene el país. Que no pierdan la esencia de la educación pública.

Últimamente se han erigido varias huelgas obreras en México, por ejemplo, los compañeros de Lexmark y Eaton Bussmann en Ciudad Juárez, Chihuahua, los mineros de la subsidiaria Arcelor Mittal organizados en la Sección 271 del Sindicato de Mineros, también en Cementos Fortaleza en Hidalgo. Ahora que hay un retorno al concepto histórico del “movimiento obrero” (no porque digamos que haya desaparecido, sino porque se congeló la combatividad de este por la deformación de los movimientos sociales o su estratificación), ¿qué puedes decirle como trabajador en lucha de PEMEX a estos referentes?

Que todos los sectores gremiales, sociales, etc., en lucha, que ninguna de ellas debe ser o estar aisladas una a las otras, que teniendo un mismo enemigo –la patronal y su gobierno- toda lucha y movilización debe ser vinculatoria, global, unificada, sin omitir que deben luchar por sus necesidades inmediatas y sectoriales. Debe ser una reacción conjunta ante el cúmulo de perjuicios que traerán la aplicación en los hechos las contra-reformas estructurales, que no tiene sentido estar luchando cada quien por su propio contrato de trabajo o por mejoras en sus relaciones laborales, por separado. Tenemos que romper las causas que nos atan a la condición de esclavos asalariados modernos, que los cambios que se están operando en el país y en las relaciones de producción, son para una mayor explotación de los obreros de la ciudad y el campo, una mayor expoliación para el conjunto de la sociedad en pleno siglo XXI en esta aldea global con las políticas neoliberales impulsadas desde los principales círculos financieros y de la banca internacional y acatadas por sus personeros en este país, aún llamado México. Que nos preparemos para una lucha de mayor envergadura y de mediano y largo plazo. Que tendrá que ser la conjunción de los gremios y estamentos sociales en unidad para iniciar la contraofensiva y no estar siempre a la defensiva, de manera reactiva para en un primer momento, continuar con las luchas de resistencia contra lo más nocivo del neoliberalismo económico y político de este régimen dictatorial que encabeza Peña Nieto.

Estamos por al reunificación de los movimientos en Veracruz y estamos por entablar nexos con los diversos estamentos en lucha a nivel nacional. Tengan la plena confianza que hacia allá nos dirigimos en pleno, porque no hay escapatoria, no hay salida, ya no hay futuro, ante lo más nefasto de la política económica expoliadora de Enrique Peña Nieto, su gabinete y sus partidos políticos.

A principios de marzo de 2016, hablamos de un inicio de la lucha por la Segunda Nacionalización de Petróleos Mexicanos, dentro de otras consideraciones que ya hicimos públicos a través de un manifiesto.

Ahora que mencionabas a los partidos políticos como antagonismos por su papel en la aprobación de las reformas estructurales a la entrada del régimen peñanietista, ¿cuál es la posición de la Coordinadora ante ellos?

Los principales partidos de este país (PRI-PAN-PRD) y la rémora que orbitan a su alrededor [6] están en contra de los trabajadores. Si alguien como MORENA o Movimiento Ciudadano, etc., está en contra de las reformas estructurales, bienvenidos sean; si están en contra del desmantelamiento y privatización de PEMEX, bienvenidos sean; si están a favor de nuestra lucha, bienvenidos sean, ¡ah!, ¿pero saben qué?, ¡van a la cola! Los trabajadores somos quienes encabezaremos y decidimos el rumbo de la lucha siempre. No podemos descartar ninguna alianza ni estrategia, ninguna táctica para detener estas reformas que están afectando al pueblo a lo ancho y largo del país y en particular a los trabajadores.

Hay que dejar en claro esto, en efecto el no cerrar las puertas a nadie, para tener la más amplia solidaridad y apoyo posible en contra del régimen de Peña Nieto.

Vamos a las estadísticas. Los números son alarmantes, existe muy poco conocimiento sobre el desmantelamiento masivo (diría yo, un magnicidio del derecho al trabajo) en PEMEX. El imaginario social piensa que la empresa sólo se concentra en las costas, pero también hay centros de operaciones, administración y extracción en otros estados. ¿Aproximadamente, cuántos trabajadores han sido –y serán- despedidos por la implementación de la reforma?

En 2016, captamos una información fidedigna. Si en 2014 y 2015 despidieron a alrededor de 15,000 trabajadores, en este 2016 va una cantidad similar a ‘cuenta gotas’, de manera sigilosa. Aquí se les llama “despidos hormiga”, incluso ya hay una circular que nos entregaron a los trabajadores en donde, prácticamente, establece que se deben tomar medidas de carácter económico con base al Acuerdo F3133-9 del 2015 para ejecutarse en el segundo semestre del 2016 y que conlleva el despido de 16,553 trabajadores.

Como colofón, no tan sólo es PEMEX, tenemos el caso del seguro social, los pensionados del ISSSTE, los trabajadores del CFE (que ya les redujeron sus prestaciones) y por lo que he leído, la van a dividir en 10 direcciones, ¿qué significa esto?, van a barrer con los derechos laborales segmentando a la base trabajadora.

Ese es el negro panorama para la clase obrera de la gran industria en el país.

¿De cuántos trabajadores se forma la base laboral de PEMEX?

Antes de la firma del Contrato 2015-2017 –31 de julio de 2015-, habían 150,000 trabajadores.

–¡Casi un 10% de la plantilla laboral fue despedida­–

Así es, pero debido a las exigencias internacionales para entregar en bandeja de plata a PEMEX, entre 2014, 2015 y 2016 se tenía que despedir al 20%.

A principios de este año se instalaron gasolineras de PEMEX en algunos territorios de Estados Unidos con un precio mucho más barato que en México, casi al 50% de su costo. Los periodicazos y las notas periodísticas apuntalaron a esa idea de ‘progreso’ en la industria petrolera, pero los más críticos, anuncian la inminente venta de PEMEX al capital extranjero. ¿En qué consiste este hecho de la instalación de gasolineras y sus repercusiones económicas?

Abrir el mercado de las gasolinas era un promesa para 2018, pero el gobierno adelantó los tiempos. PEMEX no es tan sólo la producción, refinerías, extracción y los complejos petroquímicos, es distribución, comercialización y sobre todo, lo que son los ductos y la transportación de gas y crudos. Todo eso ya se está concesionando a la iniciativa privada.

La entrada de gasolineras al país supone el reparto del mercado, lo que antes era un monopolio estatal, con la llegada de las gasolineras extranjeras van a hacer cerras las puertas de PEMEX. Por otro lado, un alto porcentaje del costo por litro de gasolina corresponde a impuestos, en Estados Unidos una gasolinera de PEMEX tiene un poco más del costo de producción pero mucho menos en cuanto a impuestos, por eso se dice del precio más bajo a casi un 50%.

¡No nos chupamos el dedo!, es parte del desmantelamiento del monstruo en beneficio del país, que simbolizaba y significaba Petróleos Mexicanos.

Tenemos los datos y un seguimiento político a la Coordinadora. ¿Cómo se organiza y cómo nace esta agrupación?

La Coordinadora por la Defensa de Pemex surge porque hay un núcleo de obreros democráticos dentro del STPRM en el sur del estado de Veracruz, que ha dado luchas en diversos momentos de la historia. Primero fue en 1992 con el grupo de “Los Azules” que pugnaba por la democratización de la Sección 11 del STPRM, con el fin también de establecer a nivel nacional un nuevo tipo de sindicalismo; en 1997-1998 se forma el Grupo de Orientación Renovación Sindical (GOR) aquí mismo en la Sección 11; y hoy, ante la avalancha de despidos se forma la Coordinadora.

Es un organismo que nace bajo algunas características, ya con una cierta comprensión de la lucha, que para poder triunfar es necesario democratizar al sindicalismo petrolero, e igualmente, tiene que estar muy pendiente de lo que sucede dentro de la empresa. Nos irritamos tanto cuando anuncian que el Consejo de Administración de Pemex le da una patada en el trasero a la representación sindical (cuando corren vergonzosamente a Carlos Romero Deschamps[7]), pero no por la situación de ese personaje, sino por la representación de los trabajadores en la toma de decisiones en la empresa. Todas estas decisiones arbitrarias van en contra del control obrero de la administración que debería existir y que es uno de principios básicos inscritos en nuestros estatutos y que los charros la han convertido en letra muerta.

¿Qué estamos haciendo nosotros? Primero, entrando en coordinación con organizaciones sindicales y obreras, principalmente con las 36 Secciones de nuestro sindicato, enfatizando que el vínculo es con grupos pequeños y grandes de obreros democráticos, si te doy un ejemplo, entre ellos está la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP).

Estamos muy ocupados con el 78º Aniversario de la Expropiación Petrolera, hubo una respuesta muy satisfactoria, donde los trabajadores se volcaron a la consigna “ya no hay de otra”, y pasando esta fecha, estamos entrando a un ritmo para mostrar una solidaridad con los trabajadores del campo el 10 de abril y preparando también un programa de reivindicaciones de la clase obrera y de los campesinos para hacer público el 1ero de Mayo. No vamos a ceder ni un dieciseisavo de pulgada de nuestros objetivos y metas en una lucha dual: la democratización del STPRM y la defensa de nuestra empresa, que ésta siga estando al servicio de la Patria.

Ha sido muy nutrida toda la información que nos han explicado. ¿Cómo podemos mediatizar su lucha para que existan más puentes de solidaridad con su causa?

Tenemos magníficas relaciones con medios de comunicación electrónicos e impresos a escala local en Veracruz, somos referente para otros sectores allende de nuestro estado, afortunadamente. En las redes sociales publicamos todo el trabajo programático y organizativo, todo lo que consideramos acerca de la lucha petrolera y todo lo que es necesario expresar, la página la encuentran como “Coordinadora por la Defensa de Pemex” y en Facebook en el muro de un servidor (Mario Díaz).

Estamos en proceso de construir una radio en línea que ya hemos denominado ‘PetrolerosOnline’, de tal manera que tengamos voz propia. Aprovechamos siempre todo lo que electrónicamente esté a nuestro alcance. Tenemos un espacio todos los miércoles en una radio por internet denominada “Radio Sur Veracruz” (http://surveracruz.com.mx/-) que opera en Minatitlán.

Queremos manifestarle a todos los escuchas y lectores que esto va para largo, vamos a hacer todo lo humanamente posible para ir paso a paso consolidando los espacios y en un futuro lejano podamos decir que cumplimos la meta y objetivo que nos propusimos: LA SEGUNDA NACIONALIZACIÓN DE PEMEX.

Notas críticas y referencias

[1] La negligencia es un factor endémico a la vida de la clase obrera –y muchas veces se extiende a la gente que vive cerca de fábricas, refinerías y complejos petroquímicos-. Tan solo recordemos esta lista: (1984) la trágica explosión en San Juanico, Estado de México, –las fuentes oficiales hablaron de medio millar de fallecidos, pero otras fuentes indicaron más de 2000; (1991) se registra una fuga de gas en una tubería de 8 pulgadas en la Planta de Clorados III en el CPQ ‘Pajaritos’ lo que provocó una explosión en cadena en la tubería de la planta de Cloruro de Vinilo, –6 muertos y más de 1000 heridos, algunos familiares reportaron a sus cercanos como desaparecidos de los que algunos cuantos no aparecieron jamás; (1992), explosión en Guadalajara por una fuga de gasolina que llegó al drenaje de la ciudad –210 muertos; (1998) choque de dos helicópteros que transportaban personal de PEMEX en Campeche, –22 muertos; (2006) explota un tanque submarino que estaba anclado en la Terminal Marítima de Pajaritos, –8 muertos, algunos desaparecidos y 15 heridos; (2007) hubo una colisión de dos plataformas marinas en el Golfo de México provocando una enorme fuga –por ende, contaminación ambiental- del pozo petrolero, –18 muertos; (2010) se reporta una fuga de combustible que terminó en un incendio de oleoducto en la comunidad de San Martín Texmelucan, Puebla, –30 muertos, 50 lesionados, más de 5 mil personas evacuadas y daños colaterales en 80 casas; (2012) explota una planta de gas de la instancias Pemex Exploración y Producción (PEP) a 19 kilómetros de Reynosa, Tamaulipas, –30 muertos, decenas de heridos; (2013) estallan las oficinas centrales de Pemex en la CDMX, por acumulación de gas metano, -32 muertos y 120 heridos-; (2015) explosión en la plataforma ‘Abkatún’ en Campeche, cerca de la Península de Yucatán (en la llamada ‘Sonda’), -4 muertos-; (2015) un ducto de de crudo estalla en el municipio de Cárdenas en Tabasco -4 muertos-; (2016) de nuevo, se registra un incendio en Abkatún -3 muertos-. Para fechas detalladas, consultar los artículos sobre la industria petrolera que serán publicados en Ruptura Colectiva (RC).

[2] Ubicado en Poza Rica, Veracruz, iniciaron las suspicacias de su baja por “haber superado su vida útil” desde finales de 2013, en años posteriores, el líder sindical de la Sección 30 del STPRM, confirmaría a medios de comunicación su venta definitiva. Léase: “Da PEMEX de baja el Complejo Escolín en Veracruz”, Imagen del Golfo, 30 de octubre de 2013 y “Confirma Sergio Quiroz venta de Escolín” por Andrea Galicia, Noreste, 17 de febrero de 2016.

En línea en: http://imagendelgolfo.mx/resumen.php?id=40967265 y http://noreste.net/noticia/confirma-sergio-quiroz-cruz-venta-de-escolin/

[3] La entrevista fue realizada unos días antes de la histórica explosión de la Planta Clorados III en Pajaritos el día 20 de abril de 2016, tragedia que dejó 36 obreros muertos y más de 160 heridos. Desde el 30 de julio de 2013, Pajaritos fue desincorporado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación para dejar las puertas abiertas al consorcio privado Mexichem S. A. B. de C. V., dejándole el 58.46% de las acciones de las dos plantas que producían intensamente cloruro de vinilo. Tras la explosión, se adjudica a Mexichem como la principal responsable, por tanto, se extiende la idea de que la entrega acelerada -y sin supervisiones técnicas y científicas- de los complejos al capital extranjero, producirá un enorme deterioro e inseguridad en las condiciones de trabajo de las demás plantas que aún laboran.

Como recuerdo adicional, en marzo de 1991 estalló también la Planta de Clorados III, lo que deja entrevisto la falta de supervisión en las condiciones de seguridad de este espacio laboral desde hace décadas. (Léase la nota a pie 1 de esta entrevista).

[4] A mediados de 2016, obreros petroleros despedidos de esta región, iniciaron actos coordinados de toma de casetas, dejando el paso libre para pedir cooperaciones a los automovilistas contándoles de su despido indiscriminado. En la web de Revolución Internacional / World Revolution hemos mediatizado un video referente a estas tomas: https://www.facebook.com/HistoriayOrganizacionPorLaLibertad/videos/935257963287107/

[5] Instituto Mexicano del Petróleo, creado el 23 de agosto de 1965 con el fin de gestionar una instancia de investigación y capacitación descentralizada en torno a la industria petrolera que iba en una escala de producción histórica en esa década.

[6] O también llamados “partidos satélite”, como lo son el Partido Verde (brazo del PRI), Nueva Alianza, Partido Humanista, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) es una fuerza socialdemócrata y nacionalista que no es considerada como parte de dichos partidos satélite en un sentido estricto del espectro, pero no deja de pertenecer a la “izquierda” del capital que en lugar de llevar a los trabajadores a su emancipación, impone siempre sus políticas y llama al “cambio nacional” para las elecciones de este 2018.

[7] En diciembre 2013 se aprueba la Reforma Energética por el Senado, en una de las votaciones, se decide sacar al sindicato y sus líderes del Consejo de Administración de PEMEX, lo que facilitó que partidos ‘contrincantes’ (porque pelean en tiempos de votos, pero en la decisión de la vida política de la nación, van siempre de la mano) votaran a favor de la reforma.

Demián Revart

Publicado el 10 de Enero de 2017 en:

http://rupturacolectiva.com/la-muerte-de-pemex-el-gasolinazo-y-la-crisis-economica-que-se-aproxima/